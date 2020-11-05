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閃電颱風逼近南台灣 公路總局不排除預警性封3公路

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局上午8時30分發布今年第20號颱風閃電的海上颱風警報。本報資料照片
氣象局上午8時30分發布今年第20號颱風閃電的海上颱風警報。本報資料照片

今年第20號颱風閃電，上午8時30分發布海上颱風警報，明天颱風最靠近，台東、恆春半島恐有豪雨。中央氣象局說，路徑持續偏北不排除發布陸上颱風警報。隨著閃電颱風逐漸逼近南台灣，公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路總局說，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除陸續實施預警性封路路段，包含台9線台東縣多良路段、南興浪襲路段及台11線、台26線等外圍環流影響的山區公路。

不過公路總局也說，實際作為將依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。另也將派員駐點守視、定時巡查，呼籲民眾小心駕駛上開路段，密切注意公路災情暨預警訊息。

公路總局說，氣象局已發布閃電颱風海上颱風警報，將成立應變小組，執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。最新路況，可透過公路總局全球資訊網站( http://www.thb.gov.tw )及省道即時交通資訊網，或撥打公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。

閃電颱風 氣象局

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