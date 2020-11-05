別錯過！ 2021台鐵月曆明限量開賣 13張百年車站超吸睛

為歡慶2021年將到來，台鐵局今天宣布與力麗社會福利慈善事業基金會合作，推出「2021台鐵百年風華月曆」，以經典的台灣總督府鐵道部廳舍揭開序幕，此次將以藝術風貌呈現在大眾面前，從視覺上一同進入歷史遺留痕跡。

台鐵說，力麗社會福利慈善事業基金會自2018年開始便著重在推廣歷史建築，廣邀藝術家將台灣各地的經典建築畫出，透過畫家的筆尖引領民眾進入台灣百年來的記憶，並自2019年6月9日起在台北車站等全台數個車站舉辦免費公益巡迴畫展。

台鐵說，該基金會希望持續推動這些屬於台灣的史實，並著眼於三面向－歷史、建築、藝術，即以建築視野搜尋、體驗四百年來建築文化遺產的演變發展，希望喚起國人對這塊土地的關懷與了解。

台鐵說，2021台鐵百年風華月曆是台鐵局精心挑選出13張百年以來經典車站建築，台鐵逾百年來在台灣這塊土地上經歷過不同時期的轉變，不僅為全台運輸之始，更帶動台灣經濟。

台鐵說，這次以百年風華作為主題是為了能夠讓台鐵歷史與文化歷久彌新，包括經典的扇形車庫、超過百年歷史的車站（如新竹車站），甚至是現已不存的車站（如第二代台北驛）等，都是台鐵年來的歷史痕跡。

台鐵說，即使是已消失的建築，仍是台鐵重要文化資產，值得大家回顧與珍藏。全台限量發行1500份，每份售價250元，將自11月6日明天全台同日開始販售，每人限購兩份。

「2021台鐵百年風華月曆」販售地點：

台鐵夢工場旗艦店(台北車站西3門內）

台鐵夢工場松山店(松山車站地下1樓西側）

台鐵夢工場南港店(南港車站地下2樓）

台鐵夢工場花蓮店(花蓮車站3樓)

台鐵夢工場臺東店(台東車站1樓大廳)

台鐵夢工場鳳山店(鳳山車站1樓大廳)

台鐵便當本舖(台北站、台中站、高雄站)

台鐵夢工場購物網站