國人瘋多肉植物！專家教你成為綠手指

時序入秋天氣轉涼，又到了多肉植物的觀賞時節，多肉植物具有園藝療癒特性，近年來成為熱門觀賞植物。農委會種苗場表示，要養好多肉植物需要陽光充足，少水，適當介質，就能把多肉植物養得健康漂亮。

種苗場表示，景天科多肉植物態樣變化各異，朦朧可愛，栽培容易上手，深受國人喜愛。朧月屬又名風車草屬，約有15個品種，原產於中南美洲，生長分布於海拔2400公尺高原，為多年生葉序叢生或蓮座狀排列的草本植物。

種苗場表示，朧月屬經多年馴化栽培，可適應台灣的氣候，一般栽培在有遮蔭維護管理下可以越夏，澆水次數比一般觀賞植物少，秋冬季節為其生長適期。以朧月為例，其莖部健壯，成熟植株莖部略有木質化，呈灌木狀，老熟莖部則呈匍匐狀。

朧月屬葉形為匙狀葉片，具肉質葉，肉質平滑，一般常見的葉色以綠色、灰綠色、粉紅色為主，及具有蠟質白粉狀葉片，多數朧月屬花瓣上具有特殊的斑紋圖案，為其品種特色。

種苗場表示，朧月屬栽培養護首重光線管理，栽培時需有充足光照條件才能生長良好，缺乏光照則容易徒長，本屬作物需水較少。栽培介質部分，種植時可把最大顆的石頭鋪在最下層，中間為混合介質，最上面適合細粒的珍珠石等小顆粒介質，以利排水透氣，澆水時機以在花盆內介質乾燥後再予充分澆濕為原則，朧月屬作物相當耐旱，不需時常澆水以免產生爛根、敗葉現象。

專家也提醒，朧月屬繁殖主要多以扦插繁殖為主，除了剪取頂芽、嫩莖扦插繁殖以外，多數品種可使用葉片扦插繁殖，不容易扦插及葉插的品種則可使用胴切法（去除頂芽方式）繁殖。