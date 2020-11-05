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閃電颱風能解中南部水庫的渴？氣象局說話了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
閃電颱風會為台東、恆春半島帶來大雨甚至豪雨。本報資料照片
閃電颱風會為台東、恆春半島帶來大雨甚至豪雨。本報資料照片

今年第20號颱風閃電上午8時30分發布海上颱風警報，若路徑持續偏北不排出發布陸上颱風警報。中央氣象局說，明天是最接近的時候，台東、恆春半島慎防大雨甚至豪雨。至於能否緩解中南部水庫旱象，氣象局說，颱風掃過去時南部有陣雨機率，但無法完全紓解。

氣象預報員官欣平說，閃電颱風主要降雨還是東半部跟恆春半島，首當其衝是花東、恆春半島。今晚入夜以後，花東、恆春半島受到颱風外圍環流影響，雨勢開始增強，明天通過巴士海峽是颱風最接近台灣時刻，也是雨最大時間。

官欣平，受到環流方向影響，因為颱風就在下方，屆時南部雲量也會增多，有下雨機會，且愈往屏東陣雨機率愈高，雨會一陣一陣地下。

不過官欣平說，儘管南部有雨，但不足以解除旱象，因為要能緩解需要比較大且持續雨勢，但颱風速度很快，對南部帶來的僅是斷斷續續的雨，完全舒緩有困難，也可能沒下在集水區，但有下總比沒下好。

至於北部，官欣平說，北部雨勢沒有東部和東南部這麼劇烈，反而是周六颱風過去後，會有水氣殘留上空，加上東北風隨即下來，東北部下雨狀況才會趨於明顯。

閃電颱風 恆春 氣象局

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