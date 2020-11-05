水介質震波打掉肌腱鈣化點 婦人右肩不再痛到快掛
高雄42歲婦人一早醒來右肩疼痛不已，轉動時更痛，就醫發現原來右側肩膀鈣化性肌腱炎，後來接受水介質震波治療，組織達到修護，約6次療程後鈣化點近乎消失，肩膀也不痛，整個人輕鬆了起來。
收治婦人的「樂活健康診所」醫師楊椒喬表示，患者經X光檢查及臨床診斷，確認是右側肩膀鈣化性肌腱炎，初步先服用消炎藥物並做適當休息，但保守性的治療並能完全改善疼痛，後來建議接受水介質震波治療。
他表示，一般鈣化肌腱炎患者，若吃消炎藥、局部注射止痛或復健治療，成效都不佳，就須考慮動手術清除鈣化點。
不想動刀或打針的患者，則可透過施打高能量水介質震波來鬆動鈣化點，在肌腱周圍促進血管新生，增進組織的新陳代謝，以消除鈣化點，促進肌腱修復，這種療法非侵入性，一次約需10至20分鐘，可避免手術麻醉風險等問題，是肌腱炎另種選擇。
前來求醫的婦人經6次水介質震波治療後，再照X光追蹤，鈣化點近乎消失，肩膀疼痛已明顯改善。
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