閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

今年第20號颱風閃電，上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，路徑持續偏北不排除發布陸上颱風警報。降雨方面，明天颱風最靠近，台東、恆春半島恐有豪雨。

根據氣象局最新資料顯示，上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里處。以每小時25轉19公里速度向西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。

閃電颱風中心氣壓985百帕；近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局說，因為閃電颱風逐漸對巴士海峽構成威脅，因此發布海上颱風警報。接近過程中，會逐漸通過巴士海峽，且有逐漸偏北趨勢，暴風圈跟強度有逐漸擴大趨勢。強度目前是輕度颱風，新的模式資料有逐漸增強趨勢，環境大致到輕颱上限，目前仍有其不確定性。

氣象局說，目前路徑來看，颱風最靠近時間落在明天一整天，會通過台灣南端巴士海峽，明天後逐漸遠離，周六清晨慢慢進入東沙島海面。

氣象局說，台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面跟台灣海峽南部有兩到三米浪高，預計逐漸接近過程中浪高會到四到五米。宜蘭跟蘇澳有兩米長浪，基隆、東半部跟恆春半島明天也有長浪現象。目前各地風力八到九級，明天各地會九到十級，恆春半島會達11級。

雨勢部分，氣象局說，雖然目前雨量還不是很明顯，隨著靠近台灣東半部會下雨，明天台東跟恆春半島可能出現大雨或豪雨，威脅也逐漸增加當中，颱風通過巴士海峽路徑持續偏北，不排除發布陸上颱風警報。

氣象局說，隨著颱風逐漸靠近，主要與區在台灣北部跟東半部，尤其是台東跟恆春半島。南部還是有可能會下雨但降雨狀況不明顯。