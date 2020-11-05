輕颱閃電上午8時30分發海警 蘇澳出現2米高長浪

中央氣象局將於今天上午8時30分發布第20號颱風閃電的海上颱風警報。

輕度颱風閃電今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，以每小時17轉21公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（即每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。

今天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，目前宜蘭(蘇澳)持續觀測到浪高2米左右的長浪。

今天東北季風稍減弱，氣溫稍回升；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天閃電颱風或其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風。