閃電颱風暴風圈是否觸陸？ 彭啟明：可能只距幾十公里

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，閃電颱風這兩天在一個鞍型場的環境當中滯留，目前位於台灣南端鵝鸞鼻的東南東方約670公里海面上，由於副熱帶高壓顯著的增強西伸，也帶動颱風以每小時17公里速度往西前進。

他說，預計閃電颱風明天上半天就會到台灣南方海面，颱風中心可能接近於台灣和菲律賓間的巴士海峽中線，稍偏北一些，也不排除高壓強度不夠或受到地形等因素，稍偏北一些，是否到台灣南端後，稍偏西北轉折，暴風圈是否會碰觸陸地仍待觀察，可能僅有幾十公里的距離。

閃電颱風強度和過去幾天相比略微增強，中心最大風速達每秒25公尺，七級風暴風半徑達80公里，他說，不算是一個大颱風。如果根據氣象局的路徑趨勢，今天上午可能就會發布南方到東南方海面的海上警報，要留意警戒內容。

彭啟明說，閃電颱風預期走得很快，周五通過台灣南端的巴士海峽，周六就會遠離，由於周日開始東北風增強，冷空氣南下，會較不利於颱風的發展，周六、周日期間會顯著的減弱，將會往南海方向，台灣西南方逐漸消散減弱。

今天白天台灣各地的天氣並沒有太大的變化，不過下半天到晚上開始，閃電颱風的外圍環流將會逐步接近，東半部到東北部就會有些短暫雨勢，周五是這波影響最多的時間，預計恆春半島到台東、花蓮都會有局部大雨或較大雨勢，北部及南部也有短暫陣雨，中部影響較小。

周六颱風遠離也減弱，外圍環流影響減小，東半部及南部仍偶有短暫陣雨。而周六深夜到周日開始，北方有波冷鋒南下，配合上東北風，北部東北部到東半部降雨將會增多，尤其迎風面的北海岸到宜蘭、花蓮，會有顯著降雨，新竹、桃園以北也會陰沉偶陣雨，也會感受到明顯涼意。

彭啟明說，閃電颱風這次並沒有遇到顯著的東北風剛好南下，並沒有發生共伴效應引發的較大雨勢，屬於颱風環流所帶來的降雨，預估雨勢並不會太多，離解決旱象還有一段距離。

不過要留意是，這幾天反而溫度略升一些，主要是閃電颱風帶來東南偏東風，西半部將會是背風面，溫度反而略升，有時甚至很晴朗。要到周六晚上到周日才會再度轉涼。

他說，近期菲律賓東方海面上，大氣環流條件還是非常有利於低壓擾動發展的機會，不排除還有颱風再度發展，歷史統計上11月有2-3個，12月有1-2個生成都是正常平均值內。