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這2地風雨恐最大！ 吳德榮：但閃電颱風難解決旱象

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
閃電颱風今天向西進行，明天颱風中心通過恆春半島南方海面。圖／取自氣象局網站
閃電颱風今天向西進行，明天颱風中心通過恆春半島南方海面。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布長浪訊息，今天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，宜蘭蘇澳持續觀測到浪高2米左右的長浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，閃電颱風今天向西進行，明天颱風中心通過恆春半島南方海面，根據確定性的預測路徑，其暴風圈將通過海上警報警戒區。今將符合中央氣象局發布海上颱風警報的條件，應密切注意其所發布的訊息。

他說，歐洲中期預報中心模式，模擬明天晚上8時地面圖顯示，閃電颱風的位置與中央氣象局確定性預測路徑相近，而模擬的降雨主要在迎風面的東半部及高屏地區；恆春半島及台東風雨皆很大，應特別注意，花蓮亦有較大降雨的機率。背風面受中央山脈屏障，桃園以南各水庫集水區，難有解決旱象的降雨量。

今天東北風水氣較少、北台仍偏涼；北海岸、北部山區及東北部偶有局部短暫雨，大台北多雲、近山區平地偶飄零星小雨；桃園以南為晴時多雲、日夜溫差大的天氣。今天北部17至26度、中部18至31度、南部19至32度、東部17至28度。

明天閃電颱風外圍環流影響，迎風面東半部及高屏有局部雨，恆春半島及台東風雨皆很大，花蓮亦有較大降雨的機率。背風面西半部影響小，天氣大致上多雲時晴、明顯回暖，大台北及台南地區偶有其外圍雲系帶來的短暫降雨。

周六白天閃電颱風遠離，天氣漸緩、氣溫偏高，局部地區仍有短暫降雨的機率。

周六至下周三菲律賓東西方海域持續有利熱帶擾動活動，致使台灣東方海面有較多水氣；周六傍晚起連5天受到另一波東北風的抬升，北台灣由溫暖轉變為連續濕涼的天氣；迎風面北部、東半部有雨，北部山區、東北部局部地區易有較大降雨；背風面仍然是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。

颱風 氣象局 閃電颱風

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