腹內高壓致死率6成 長庚開發口服感測器無痛偵測

法人單位推一把，國內數十項大學教授研究成果走出實驗室！科技部2015年發起法人鏈結產學合作計畫，已完成266件輔導案源，促成業界投入近10億元、培育人才2812人次，輔導成立20家新創公司，今天在松山文創園區舉行成果發表會。其中長庚醫院團隊研發偵測腹內高壓感測器，讓此症致死率從六成降為四成五。

長庚醫院醫師廖健宏投入此計畫，今天發表「近端監測吞服型無感式科技系統」，能降低加護病房常見的併發症「腹內高壓」發生風險。腹內高壓致死率近六成，加護病房重症專責醫師工作負擔重、人力不足，醫師無法即時診斷出腹內高壓並給予治療造成致死率高。

廖健宏說，近端監測吞服型無感式科技系統是微小膠囊化壓力感測器，口服入消化道後，即可提供準確即時監控，及早發現問題，降低病人致死率達45％。這項技術透過工研院提供製造、法規、整合測試等協助，透過產學鏈結，達成醫界、學界、業界、大眾多贏局面。

3D列印在醫療發展上也有新突破。中國醫藥大學副教授陳怡文與塑膠中心合作，推出精準細胞植入醫療光固化積層列印設備開發計畫。研發出的專利材料，只需將細胞精準植入並培植，就可展現細胞在器官內所感受到的運作機制。

陳怡文指出，此計畫透過法人協助，專利佈局美、歐、中、台等地，並媒合新加坡大學與新加坡增材製造創新中心（NAMIC）合作，除開展國內腫瘤藥物篩選服務，更期望推動國內接軌國際精準醫療，促進癌症藥物篩選服務發展。