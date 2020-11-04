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馬勒5、6、7號連演 北市交響樂奏史詩

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
台北市立交響樂團共8日將演出《塵世之詩》音樂會，左起女中音翁若珮、首席指揮殷巴爾、何康國團長。（photo by 台北市立交響樂團）
台北市立交響樂團共8日將演出《塵世之詩》音樂會，左起女中音翁若珮、首席指揮殷巴爾、何康國團長。（photo by 台北市立交響樂團）

北市交響樂團決定連演馬勒第5、6、7號交響曲！台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾來台完成隔離，4日精神抖擻展開馬勒交響曲演出排練，他將在台北市音樂季帶來5場大師系列音樂會，與女中音翁若珮、小提琴家曾宇謙與曾耿元等台灣優秀音樂家演出，以音樂撫慰疫情。

「身為北市交的首席指揮，我決定到台灣與大家並肩在一起！」殷巴爾在北市交排除萬難下，順利來台並完成14天隔離，他表示，隔離14天雖然不容易，但為了讓音樂會順利進行，很值得。很興奮能再跟北市交共事並與樂迷朋友見面，「非常開心即使在全球疫情中，還能夠完成這次的演出計畫！」

殷巴爾大師指揮5場大師系列音樂會節目，首先登場的是11月8日《塵世之詩》音樂會，由知名女中音翁若珮演唱療癒傷痛的《悼亡兒之歌》，下半場演出「風暴後迎來陽光」馬勒第5號交響曲；11月14日《回歸新世界》音樂會，邀請小提琴家曾宇謙演出孟德爾頌E小調小提琴協奏曲，下半場德弗乍克《新世界》交響曲帶領大家進入後疫情的新世界。

11月27日《英雄，悲歌》由殷巴爾深入演繹馬勒充滿人生色彩的第6號交響曲。12月4日《夜之歌》演出馬勒第7號交響曲，以纖細器樂聲響描繪夜空繁星，馬勒以夜唱出對黎明的期望，在苦難後希望終將到來。

12月13日《情弦深戲》，由旅美小提琴家曾耿元擔綱獨奏柴科夫斯基D大調小提琴協奏曲，下半場演出充滿東歐風情及樂器炫技的巴爾托克《管弦樂協奏曲》。

台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾來台完成隔離，4日精神抖擻展開馬勒交響曲演出排練。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾說，為了讓音樂會順利進行，完成隔離14天是必須的。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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北市 交響樂團 交響曲

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