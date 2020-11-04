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台大醫院又可以打疫苗了！今起牙科以外門診都可打

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院今宣布，即日起，除了牙科以外的門診，民眾就醫都可順便打自費流感疫苗。圖／聯合報系資料照片
台大醫院今宣布，即日起，除了牙科以外的門診，民眾就醫都可順便打自費流感疫苗。圖／聯合報系資料照片

台大醫院過去幾度公費疫苗用罄都引起熱議，自費疫苗也一度限縮到只有六個家醫科門診可以打。

不過，台大醫院今宣布，即日起，除了牙科以外的門診，民眾就醫都可順便打自費流感疫苗，但目前數量只有幾百劑，能打幾天還不知道。

台大醫院院方表示，公費流感疫苗開打三天，一度因公費疫苗數量不夠而停打公費疫苗，隔天下午又恢復公費施打，同日也開打自費流感疫苗，當時就是牙科以外的各科都可以掛號施打。後來因為數量限制，成人自費流感疫苗只剩下六個家醫科門診可打，今天只是恢復之前的規定。

疾病管制署統計，今年公費流感疫苗接種數已達到481.4萬劑，昨天(11月3日)是開打第30天，單日接種7萬劑。

目前學生族群已打123.1萬人，接種率48.3%；長者或機構對象已打175.4萬人，接種率47.1%；六個月至學齡前幼兒已打45.9萬人，接種率40.3%；醫事職登人員打了23.4萬人，接種率70.5%。現在只有幼兒接種率低於去年同期（42%），其他族群接種率都已超過去年。

疾管署預估，明天（11月5日）就會將今年603萬劑公費流感疫苗全部配送出去。

台大醫院今宣布，即起除了牙科以外的門診，民眾就醫都可以順便打自費流感疫苗。圖／擷取自台大醫院官網
台大醫院今宣布，即起除了牙科以外的門診，民眾就醫都可以順便打自費流感疫苗。圖／擷取自台大醫院官網

流感疫苗 台大醫院

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