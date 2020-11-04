大學眼科白內障手術詐健保 健保署：研議放寬台數

健保申報規定，每位醫師每月白內障手術超過40台，就要通過事前審查才能申報。刑事局日前接獲舉報，大學眼科嘉義診所為迴避事前審查，以另二名醫師掛名或共刀，實際為賴姓醫師執刀，每個月手術台數達100餘台，嘉義地方檢察署新聞稿指出申報健保費共約新台幣1800萬元。

對此，健保署強調事前審查是為民眾醫療品質把關，但今年也已啟動討論，研議依國人需求重新調整台數限制。健保署除將追回虛報金額，也會依法處以罰鍰，累犯或情節重大者，最高可處以其虛報金額之15到20倍罰鍰，並且停止或終止特約。

健保署醫管組副組長吳科屏表示，健保署並未規定每月超過40例就不給付，而是基於保障民眾就醫品質，根據健保法第四十六條規定，要求超過四十例的手術需要事前審查，經審查醫師確認病人符合適應症就會給付。如果醫療院所不清楚規定而超量，健保署會主動通知，針對超出的量進行審查，符合適應症也會給付。至於這40台的數字，也是經過與醫界相關團體討論過才訂定出來的。

健保署違規查處室副組長蕫玉芸表示，此案為檢方主動指揮偵辦，健保署是配合偵辦，相關資料都在檢方，檢方也要求健保署不得對外說明具體情節。根據健保法及醫事服務機構特管辦法，虛報醫療費用，除了要追扣費用，也要根據虛報金額、是否累犯、情節重大程度處以罰鍰，也會面臨停止特約或終止特約的處分。情節重大者者，罰鍰可高達虛報金額的十五倍，累犯可以高達二十倍。

中華民國眼科醫學會常務理事、三總一般眼科主任呂大文表示，隨人口老化、3C產品過度使用，高度近視人口增加，尤其台灣高度近視佔整體近視人口25％，近視大於500度的高度近視，容易衍伸出許多併發症，如白內障等，治療效果有限，失明率比一般人多10倍。

台灣每年白內障手術台數從9萬增加到近年的20萬台數，呂大文說，這不單只是台灣特有狀況，歐美、中國大陸都有相同趨勢，白內障受束台數增加，有放寬必要，且其他科別的手術都沒有受限，僅限制眼科手術台數確實不公，已向健保署提案，目前正處討論階段。

吳科屏證實，今年健保署已與眼科醫學會、醫師公會等專業團體，針對是否要取消事前審查的規定，特別開過一次會議，目前還在還在搜集各界的建議和方案。

呂大文認為可採漸進式放寬，從現行的40台增至50台。目前超量台數並非完全不能給付，但需要事前送審，但現行程序複雜，若台數放寬仍有難度，建議應該在特殊情況下，如遇外傷性白內障患者可簡化送審機制，容許臨時超台。