閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最接近降雨熱區曝

今年第20號颱風閃電路徑持續北偏。中央氣象局說，今晚起進入巴士海峽，後天周五是最靠近台灣也最強的時候，預估可達輕颱上現。預計明天清晨到白天發布海上颱風警報，也不排除發布陸上颱風警報，不過機會不大。

根據氣象局最新資料，14時的閃電的中心位置在北緯20.2度，東經 129.2度，以每小時14公里速度，向西南西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑80公里。

中央氣象局說，該颱風目前位於鵝鑾鼻東南東900公里海面上，受太平洋高壓西升影響，路徑持續北偏。颱風今晚起通過巴士海峽後，要到周六才會逐漸遠離台灣。受到北方高壓南下影響，路徑將出現轉折，朝西南方向前進，預估會登陸中南半島。

氣象局說，明天東北季風減弱，零星短暫雨地區落在桃園以北、東半部和恆春半島，主要雨勢集中在基隆、北海岸、大台北東側和宜蘭地區，相對今天雨勢緩和許多。

氣象局說，後天颱風最靠近也最強，受外圍環流影響，台東、恆春半島有陣雨發生，不排除有局部大雨機率；北部、東北部、東部跟南部地區（屏東、高屏山區）也有局部短暫陣雨，其他地區以多雲為主。

氣象局說，周六颱風就逐漸遠離，轉為以東北風影響為主。北部、東半部地區有局部短暫陣雨，且有較大雨勢發生可能，其他地區仍為多雲。

氣溫部分，氣象局說，明天各地氣溫回升，低溫約19到22度，白天高溫普遍都有26度以上，南部可以到30度。後天颱風進入巴士海峽，桃竹苗地區受沉降作用影響，白天高溫最高可達32度，其他地區約28、29度。