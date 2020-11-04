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信義商圈高空餐廳戰！米其林星級團隊「捌伍添第」進駐台北101

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101大樓85樓即將在2021年1月引進「捌伍添第」，掀起信義商圈高空景觀餐廳大戰。圖／台北101提供
台北101大樓85樓即將在2021年1月引進「捌伍添第」，掀起信義商圈高空景觀餐廳大戰。圖／台北101提供

信義商圈高空景觀餐廳大戰越來越火熱，台北101大樓85樓繼「欣葉食藝軒」在今年二月底租約到期熄燈後，接棒者由米其林星級餐飲團隊「嘉林餐旅」打造全新品牌「捌伍添第」進駐，並特別挖角連續3年拿到米其林一星的「雅閣」餐廳主廚謝文掌勺，料理將以中華料理各菜系特色與台灣風味融合，打造專屬台灣風格的中菜，店裝也將台灣風土、山海景致融入。「捌伍添第」定位是集團內中菜最頂級路線，進駐台灣最高樓、定錨國際級台灣餐飲指標，未來目光更以瞄準米其林三星為摘星目標，預計在2021年1月下旬開幕。

嘉林餐旅董事長林憲宗，是土生土長的嘉義人，這也是嘉林餐旅致力以發揚台灣餐飲為核心。嘉林餐旅是「叁和院」、「Taïrroir-態芮」、「不糾結」等品牌的創始團隊，其中「Taïrroir-態芮」連續三年獲米其林星級評等，2020年米其林指南再獲二星肯定，而「捌伍添第」則由謝文擔任行政總主廚。「捌伍添第」餐飲團隊背景「星」味十足，也自信展現未來欲摘米其林三星的企圖心。

專精擅長的粵菜料理的謝文，在「捌伍添第」將以法式料理為概念，透過中態西貌的創新透過台灣在地食材，詮釋專屬台灣風格的新中菜。捌伍添第執行長林弈寬舉例，像是「添第烤鵝」、「神仙饞（濃湯佛跳牆）」及各式台灣溫體牛料理，等幾道嶄新料理，無論在呈現、風味與創新上，都將有別於過去饕客的體驗。

嘉林餐旅投資超過7、8千萬元的「捌伍添第」為237坪空間、座席數200席。餐廳空間也特別呈現台灣風土特色，以台灣高山、海岸線及隧道、坑道等元素，將跳脫中式餐廳的視覺印象框架，從餐廳入口，進到大堂中央的吧台與天花造型，最後銜接高空窗景，將形成三景一線的牆強烈視覺感，並配置數個不同風格主題的包廂，讓前來用餐者優遊台灣之感。

林弈寬指出，信義商圈市場龐大，在其中的精緻餐飲目前處於上升級，仍未飽和，還有持續成長空間。「捌伍添第」鎖定三大客層：商務聚餐、饕客、國外觀光客，雖然目前觀光客源短缺，但前兩類的主力客源仍充足。「捌伍添第」客單價午餐平均一人2千元，晚餐一人3千以上，月營收目標為2千萬，年營業額上看2.5億。

「欣葉食藝軒」合約到期後，有多家餐飲集團對這空間有興趣，台北101大樓營運長劉家豪表示，「捌伍添第」脫穎而出的關鍵在於團隊企圖心很夠，該團隊想在台灣地標做出以台灣味為主，透過餐飲讓國際看到台灣的亮點，進駐後的年營業額，將較過去欣葉增加至10～15%。此外，同樣位於85樓的「隨意鳥地方」正在改裝，88樓的「Bar 88」也將在年底前場地優化，另外，86樓的「頂鮮101」也將續約。

「捌伍添第」座位座位區示意圖，一邊用餐一邊眺望高空景致。圖／台北101提供
「捌伍添第」座位座位區示意圖，一邊用餐一邊眺望高空景致。圖／台北101提供
「捌伍添第」門廊示意圖，以台灣坑道為設計元素。圖／台北101提供
「捌伍添第」門廊示意圖，以台灣坑道為設計元素。圖／台北101提供

米其林 台北101 品牌

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