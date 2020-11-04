公益團體捐百萬 供新北聯醫增早療中心資源
台中市善馨公益慈善協會今日上午經由「午餐會」會長連勝文捐出100萬與30名弱勢兒童食物過敏源檢測給新北市立聯合醫院三重院區早療中心，盼能協助新北市更多發展遲緩的孩童，讓他們跟上同齡孩子的學習腳步。
新北聯醫在2014年4月建立早療中心，主要服務對象為0到6歲的孩童，希望落實「及早發現、及早介入、及早治療」的觀念，提供整合性醫療，使發展遲緩兒童把握早期療育的最佳時機，讓孩子有正常成長的機會。
善馨公益慈善協會會長陳紹文今日上午透過午餐會代表連勝文捐款給新北聯醫，希望讓新北聯醫的早療中心設備更加完善。
陳紹文表示，許多孩童可能因為環境關係，造成學習比同齡孩子慢了幾步，若這些孩子不趁早診治，將來恐對社會造成沉重的負擔，因此當初發現新北聯醫對孩童醫療分類如此完善時，就希望能盡點微薄之力，幫助他們。
新北聯醫院長項正川表示，早療門診以往散落醫院各個不同樓層，許多家長都得帶著小孩到處跑，今年院方直接在一樓設置專區，包括有職能治療室、語言治療室、物理治療室，有10位醫師、11位復健師、治療師、語言治療師等專業人員，希望提升早療中心效率。
項正川說，早療中心創建以來共服務28680人次的孩童，協助9成以上的孩子能跟上同齡孩子的學習狀況。
項正川表示，這次相當感謝善馨公益慈善協會與午餐會的慷慨解囊，幫助公立醫院有更多資源來善盡社會責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言