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未經許可重消一次性醫材廠商 113年起最高罰1000萬元

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
民國113年起未經許可重消醫材的廠商，依「醫療器材管理法」處3年以下有期徒刑或最高罰1000萬元罰金。本報資料照片
民國113年起未經許可重消醫材的廠商，依「醫療器材管理法」處3年以下有期徒刑或最高罰1000萬元罰金。本報資料照片

去年國內爆發多家醫療院所將一次性醫材重複消毒後使用，歷經六次專家會議，衛福部決議鬆綁相關規定，明年元旦起，心臟節律器、血管支架等三類醫材全面嚴禁重複消毒使用。民國113年起未經許可重消醫材的廠商，依「醫療器材管理法」處3年以下有期徒刑或最高罰1000萬元罰金。

明年元旦起將優先禁止植入、暴露血液、用於疑似庫賈氏症患者等三大類醫材重複消毒使用。後年元旦起，全面納管一次性醫材，醫院必須提出申請、審核通過，否則依醫療法開罰。衛福部醫事司今公布，預定自113年起，重處理單次醫材者一律視為「製造」業者申請查驗登記。

食藥署也在公告「重處理之單次使用醫療器材辦理查驗登記技術指引」，未來重消再使用醫材都必經食藥署許可，並由合格GMP醫材廠進行消毒作業，才可重複使用。未來申請重消醫材查驗登記業者，需提出回收計畫，含回收醫院名單、容器儲存、交通物流及回收周期。

食藥署醫粧組副組長錢嘉宏表示，重消產品標籤應加註該產品為回收重處理，以利主動揭露資訊；為避免發生問題找不到源頭，業者須紀錄重消產品流向，具可追溯性。

錢嘉宏指出，113年起醫療院所使用的重消醫材，必出自合格醫材廠，未經許可重消醫材的廠商，將依「醫療器材管理法」處3年以下有期徒刑或併科1000萬元以下罰金。

根據「醫院重處理及使用仿單標示單次使用醫療器材作業指引」草案規定，包括植入性的醫材（如心臟節律器、血管支架）、長期暴露血液中的醫材（如心導管的導管），以及前一名使用過醫材的病人疑似罹患庫賈氏症（狂牛症）等三類醫材，全面嚴禁重複消毒使用。

衛福部次長石崇良也在上月十日曾表示，超音波刀、內視鏡電燒等昂貴醫材，使用一次動輒數萬至數十萬元，很多國家習慣消毒後再次使用，藉此減輕患者負擔。為此，衛福部決定有條件開放一次性醫材重複消毒後再使用。

醫材 衛福部 食藥署

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