開車嗜睡釀大禍 輪班整夜不睡上路比酒駕更危險

台灣睡眠醫學學會今天表示，有聯結車司機疑因打瞌睡釀重大傷亡車禍。國外研究顯示，輪班、整夜不睡後的駕車行為比酒駕還嚴重，有睡眠障礙者應就醫治療，以免釀成大禍。

媒體報導，一名聯結車駕駛坦承因打瞌睡未注意國道前方塞車回堵，以時速90公里的高速直接追撞前方轎車，由於撞擊力道猛烈，聯結車當場將該車輛壓在車底再往前追撞3輛車，當場造成1死3傷。

台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會主席、台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主治醫師李信謙上午發布新聞稿指出，台灣睡眠醫學學會2019年進行的調查顯示，固定白天工作者，只有2.7%曾因為睡眠問題發生交通事故或工作上的意外傷害；但若工作型態為輪班包括大夜班者，則有高達25.3%的受訪者表示曾經發生意外。

李信謙受訪時表示，2017年台灣失眠盛行率調查也發現，慢性失眠者占了11.3%，但就醫率只有34.7%，顯見有睡眠障礙民眾對於睡眠不足的認知有待加強。

調查分析原因，在工作繁忙的現代生活下，民眾多半認為，什麼都可以留下來，但唯獨睡眠可以被犧牲。

李信謙說，犧牲睡眠的行為可能換來嚴重的後果。據蘇格蘭Dundee大學法醫學中心在2020發表的研究顯示，即使是健康的年輕人一整夜沒睡後，駕駛的行為表現如同酒測值達每公升0.22毫克以上（國內標準0.15毫克即為超標），顯見患有睡眠障礙而不治療，在交通行為上可能比酒駕更危險。

李信謙也指出，多數民眾其實對解決睡眠問題知識薄弱，也可能分不清楚「累」、「想睡」、「嗜睡」的差別，或因沒有意識到危險性而忽略就醫，或認為吃保健食品可改善。但幾乎所有研究都顯示，唯有好的睡眠才能讓大腦有時間進行休息與修補神經組織，重建大腦健康。

如果長期睡眠不足或出現睡眠障礙，李信謙說，除精神狀態不佳，也可能引發後續安眠藥物濫用問題，清醒的時間也無法維持精神，對生理、心理都會產生巨大的影響。

台灣睡眠醫學學會建議，民眾有睡眠困擾，如嗜睡、失眠、惡夢等，應尋求專業醫師協助。學會有嗜睡問卷量表，民眾可自行評估參考，如坐著閱讀、看電視時、坐車連續超過1小時等情境會不會打瞌睡，若分數過高，就應考慮尋求協助。