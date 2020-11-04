快訊

戰況激烈！拜登搶先奪205票 川普136票後頭猛追趕

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放流水氨氮新增管制 最高罰2千萬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保署增訂的放流水氨氮排放管制新標準，最高處2千萬元以下罰鍰。圖／台南市環保局提供
環保署增訂的放流水氨氮排放管制新標準，最高處2千萬元以下罰鍰。圖／台南市環保局提供

為減少水體氨氮總量，明年1月1日起特定事業及汙水下水道系統業將新增氨氮管制項目，若氨氮排放超標，將被處以6萬元以上2 千萬元以下罰鍰，台南市環保局請業者提前做好設施並妥善操作，一旦觸法將得不償失。

南市環保局針對環保署增訂的放流水氨氮排放管制新標準所適用的對象，共列管270家，對象含括金屬表面處理業、電鍍業、製革業（生皮製成成品皮者）、廢棄物掩埋場、發電廠等5種事業及其他工業區專用汙水下水道系統、公共污水下水道系統 (每日流量大於250立方公尺)。

環保局今年已陸續檢測159家，9成都符合新規定的管制標準。市長黃偉哲表示，河川是重要的自然資源，發展經濟也要注重環境，讓河川能夠存活，經濟與環保兼顧才能創造多贏，永續發展。

環保局長謝世傑表示，氨氮含量過多會造成水體中溶解氧濃度降低，導致水體發黑發臭；另水體優養化，藻類會大量繁殖，阻塞水路，腐敗藻類也會消耗水中大量溶氧，對水中動植物造成不良的影響。

污水

延伸閱讀

高市環保檢舉達人很會賺 跟拍月入逾4萬元

笑氣列管 北市查獲首宗網售案

北市首宗查獲網路違法賣笑氣 依法最高可罰30萬

中市超商咖啡店禁菸不同調 環局：馬上檢討

相關新聞

閃電颱風明最強最近 氣象局估明晨有機會發海警

今年第20號颱風閃電強度緩慢增強中。中央氣象局說，明天最靠近台灣，也是對台灣影響最大的時候，預計明清晨到上午發布海上颱風...

台鐵新區間車首試車就出包 原因出爐韓商認壓力調太高

台鐵向南韓採購的EUM900型通勤電聯車，被譽為「史上最美最長區間車」，未料首批兩列上月24日抵台後昨起展開測試，其中一...

高鐵南移有望？ 林佳龍：2022年動工不是不可能

高鐵預計南延至屏東六塊厝，高鐵南延進度備受各界關心，屏東縣長潘孟安日前也提到，期待在最後2年縣長任內， 希望看到高鐵南延...

開車嗜睡釀大禍 輪班整夜不睡上路比酒駕更危險

台灣睡眠醫學學會今天表示，有聯結車司機疑因打瞌睡釀重大傷亡車禍。國外研究顯示，輪班、整夜不睡後的駕車行為比酒駕還嚴重，有...

放流水氨氮新增管制 最高罰2千萬

為減少水體氨氮總量，明年1月1日起特定事業及汙水下水道系統業將新增氨氮管制項目，若氨氮排放超標，將被處以6萬元以上2 千...

就是要當演員！從〈三年二班〉到〈想見你〉 許光漢曝成名後的心境

如果把許光漢到目前為止的人生拉成一條長長的時間線，他在其中學到最重要的一課，或許可以說是擅長等待。直到遇見下個心跳加快的瞬間，創造演員生涯淋漓盡致的可能。

秋季上山野餐趣 奧萬大草地音樂會11月7日登場

南投縣仁愛鄉奧萬大是國內賞楓熱點，也是原住民族傳統領域，而有「楓的原鄉」之稱，為發展當地觀光，林務局南投林管處串聯鄰近3...

運動能協助抗癌 乳酸與其他代謝產物會刺激 T 細胞活性

我們都聽過運動有益身心健康，但你知道運動也能協助抗癌嗎？瑞典新研究發現，運動能刺激某些免疫細胞的抗癌能力，進而抑制癌症生長，研究或許將帶動新的抗癌免疫療法開發。

健康男子突洗腎 醫查出他罹患發性骨髓瘤第二期

一名69歲男性身體硬朗鮮少生病，去年11月卻突然講話語無倫次且全身無力，並出現急性末期腎衰竭和血肌酸酐指數過高症狀，雖接...

旅遊泡泡要到明年底？ 林佳龍：會對團體遊推新規畫

受到新冠肺炎影響，邊境持續嚴管，不過交通部觀光局推估，預計在明年第四季才有可能開放「旅遊泡泡」，不過旅遊業者說，若是到明...

台鐵新區間車一試就出問題 是否延誤交車交通部回應了

台鐵向南韓採購的EUM900型通勤電聯車，被譽為「史上最美最長區間車」，未料首批兩列上月24日抵台後昨起展開測試，其中一...

台灣早產兒達10％ 中醫大學：安胎、追蹤是存活關鍵

在出生率年年降低的台灣，10％的早產兒如何照顧是一大課題，而許多家庭也正面臨需要長期安胎，擔心早產兒出生後是否有能力照顧...

熱門新聞

中和環球國賓影城年底熄燈！接手人選這兩家呼聲最高

台鐵最美區間車首試車就「落漆」 3組集電弓破裂、變形

有錢是王道！指望你請客自己又不掏錢 最小氣的星座前五名大公開

臉書瘋挑戰「a5a5aa555oo」是什麼歌？ 網一唸秒懂

全台僅剩4門市！小賈斯汀、貝克漢最愛潮牌Superdry傳年底說再見？

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署：與疫苗無關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。