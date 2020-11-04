放流水氨氮新增管制 最高罰2千萬

為減少水體氨氮總量，明年1月1日起特定事業及汙水下水道系統業將新增氨氮管制項目，若氨氮排放超標，將被處以6萬元以上2 千萬元以下罰鍰，台南市環保局請業者提前做好設施並妥善操作，一旦觸法將得不償失。

南市環保局針對環保署增訂的放流水氨氮排放管制新標準所適用的對象，共列管270家，對象含括金屬表面處理業、電鍍業、製革業（生皮製成成品皮者）、廢棄物掩埋場、發電廠等5種事業及其他工業區專用汙水下水道系統、公共污水下水道系統 (每日流量大於250立方公尺)。

環保局今年已陸續檢測159家，9成都符合新規定的管制標準。市長黃偉哲表示，河川是重要的自然資源，發展經濟也要注重環境，讓河川能夠存活，經濟與環保兼顧才能創造多贏，永續發展。

環保局長謝世傑表示，氨氮含量過多會造成水體中溶解氧濃度降低，導致水體發黑發臭；另水體優養化，藻類會大量繁殖，阻塞水路，腐敗藻類也會消耗水中大量溶氧，對水中動植物造成不良的影響。