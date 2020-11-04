流感高峰期前1個月內施打疫苗 醫師：仍有保護力

最近早晚溫差大，病毒蠢蠢欲動，醫師表示，在民眾沒有做好相關防護下，容易受到病毒感染，還沒施打流感疫苗的民眾，在流感高峰期前施打，還是能獲得保護力。

豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉表示，已經施打流感疫苗的人，並非百分之百不會被流感病毒感染，因流感疫苗的保護力僅有7、8成，施打流感疫苗後，身體需要2至4周才會產生抗體，並不是馬上打完疫苗就馬上有抗體。

每年流感高峰期大約在12月到隔年1月至2月間，如果還沒打到流感疫苗的民眾，可盡量在流感高峰來臨前1個月內施打，還是來得及產生抗體保護自己。

馬瑞杉表示，已接種疫苗產生抗體期間或是在等待疫苗施打期間，民眾還是要養成勤洗手、戴口罩的好習慣，進入流感高峰期時，則減少出入公共場所，如須出入公共場所個人衛生還是要做好保護，才能有效杜絕流感。