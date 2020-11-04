台鐵新區間車首試車就出包 原因出爐韓商認壓力調太高

台鐵向南韓採購的EUM900型通勤電聯車，被譽為「史上最美最長區間車」，未料首批兩列上月24日抵台後昨起展開測試，其中一列行駛途中就發現零件異常，經查有三節車廂的集電弓碳刷破裂、變形。對此台鐵局表示，初步調查出爐，韓商坦承是自身疏失，是壓力調過高所致。

台鐵向韓國現代樂鐵公司採購520輛EUM900型通勤電聯車，採購金額約253億元，上月24日交車2列共20輛，其餘500輛將分別於明年交車10列共100輛、後年交車12列共120輛、至2023年交車28列共280輛。

對於昨天兩列區間車試運轉，卻只有一列出現問題。台鐵局今在立法院交委會表示，經查發現是韓商疏失，韓商也承認把901壓力調太高。集電弓升上來、降下來會有個氣缸，氣缸壓力正常是7.5上下，韓商多調了1.5磅，等於0.7公斤，電車線在行駛中一直處於高壓狀態，經過門型架因為太硬電車線自然就會頂到，比較硬就容易刮到，然後造成碳刷損壞。至於為何會兩個數值調不一樣，台鐵則表示不清楚。

台鐵局說，昨天EMU902車在前面跑，EMU901比較慢，下午2時15分才發車，下午3時在南澳站停下來，因為韓國測試人員、司機都有覺得不對勁、集電弓怪怪的，就有下到月台看，照了發現裡面不通電。

台鐵局說，通常集電弓缺一角還是會通電，但如果整片削掉沒有碳刷就不會通電。因為發現當時中間沒有電車線可以爬上去，只是在討論問題，晚間6時1分才從南澳站拉到七堵基地，到七堵基地裡已經晚間9時，爬上去看發現三組集電弓碳刷破損。

針對原因出爐後會不會向韓商求償，台鐵說，因為只有EMU901有問題，造成車輛本車集電弓受損，台鐵本身電車線則沒什麼問題，沒造成破損情況下不會求償，韓商會調集電弓過來，基本上試車一組也夠了，未來交車時程也不會有太大影響。

根據台鐵公告，昨起到周五都有加開EMU900型試運轉列車，今天規畫七堵上午9時48分出發；樹調下午2時33出發。