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閃電颱風明最強最近 氣象局估明晨有機會發海警

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
閃電颱風路徑潛勢預報，氣象局說，閃電颱風明最接近台灣。圖／取自中央氣象局
閃電颱風路徑潛勢預報，氣象局說，閃電颱風明最接近台灣。圖／取自中央氣象局

今年第20號颱風閃電強度緩慢增強中。中央氣象局說，明天最靠近台灣，也是對台灣影響最大的時候，預計明清晨到上午發布海上颱風警報，為台東跟恆春半島帶來大雨。

根據氣象局最新預報顯示，上午8時的閃電的中心位置在鵝鑾鼻西南方1140公里海面上，以每小時13公里速度，向西南西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑80公里。

氣象局預報員葉致均說，閃電颱風白天這段期間還是會在海面滯留打轉，到了晚上才會往西移動。明天整天最靠近台灣，雨勢比較明顯是台東跟恆春半島，會有局部大雨情形；北部、東北部、東部、南部（屏東高屏山區）也會有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

葉致均說，閃電颱風有緩慢增強情形，明天最靠近台灣時間最強，會到輕颱上限為主，到了周六就遠離。預計明天清晨到上午發海警，陸警機會低。目前看起來通過巴士海峽機會比較高，但路線還會有分歧，往南、往北調整都有可能。

氣象局稍早也發布陸上強風特報，今天東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

氣象局 颱風 恆春

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