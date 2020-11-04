秋季上山野餐趣 奧萬大草地音樂會11月7日登場

南投縣仁愛鄉奧萬大是國內賞楓熱點，也是原住民族傳統領域，而有「楓的原鄉」之稱，為發展當地觀光，林務局南投林管處串聯鄰近3村5部落旅遊線，7日將舉辦「奧萬大共好草地野餐音樂會」，布蘭原民市集8日在親愛村松林部落開幕。

南投林管處指出，奧萬大除了楓葉，原住民文化更是多元豐富，近年與仁愛公所、村辦公室、部落及社區等溝通籌劃，與鄰近的萬豐村曲冰部落、法治村武界部落、親愛村萬大、親愛及松林部落共3村5部落，串成自然人文兼具的旅遊線。

南投林管處長李政賢說，處方協助盤點部落人文、生態與產業特色，培訓在地導覽解說人才，依各部落特質打造體驗遊程，再組成奧萬大共好旅遊圈，4年前則在親愛村松林部落設置「布蘭（Pulan）原民市集」展售農特產品及原民文創商品。

而今年的「布蘭原民市集」將在8日開幕，現場除展售農特產品，並有迎賓舞、「伊娜谷黃金香糯米」收穫祭等演出，當天下午也開放遊客預約至松林、曲冰及武界部落巡禮；另7日在奧萬大園區大草坪舉辦「奧萬大共好草地野餐音樂會」。

南投林管處表示，該活動規劃為「草地野餐」及「音樂會」二大主軸，前者邀民眾可當地購餐或自行攜餐在草皮席地而坐，吹著涼爽秋風輕鬆聆聽著布農族古調、傳統歌謠吟唱、原民樂器演奏、原民舞蹈演出等，現場也有木藝、織布等攤位。