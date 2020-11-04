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高鐵南移有望？ 林佳龍：2022年動工不是不可能
高鐵預計南延至屏東六塊厝，高鐵南延進度備受各界關心，屏東縣長潘孟安日前也提到，期待在最後2年縣長任內， 希望看到高鐵南延屏東動工。對此，交通部長林佳龍今上午接受Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》電台專訪時笑說，和時間賽跑啦！「2022年前動工不是不可能」。
林佳龍說，目前高鐵南移可行性評估已送到行政院國發會審核，政院會有全面考量，況且行政院長蘇貞昌是屏東人，他最支持了，請放心。
對於北宜高鐵竟比高鐵南移快宣布，林佳龍說，北宜高鐵是北宜直鐵的替代方案，已經走了十幾年了，綜合規畫今年底出爐，高鐵南移是去年底才完成可行性研究，一般來講還要兩年，包括綜合規畫、環評、場站都市計畫變更等。
不過林佳龍也說，兩年內如果可以完成環評，潘市長卸任前動工也不是不可能，和時間賽跑啦！
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