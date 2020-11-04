旅遊泡泡要到明年底？ 林佳龍：會對團體遊推新規畫

受到新冠肺炎影響，邊境持續嚴管，不過交通部觀光局推估，預計在明年第四季才有可能開放「旅遊泡泡」，不過旅遊業者說，若是到明年底才開放，「全國旅行社將倒一半以上」。對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，國際疫情還在新高峰，目前邊境嚴管、國內鬆綁，我們還是積極鼓勵國民旅遊，出入境旅遊則是配合指揮中心的決定。

林佳龍說，防疫優先的情況下，交通部都會做好超前部署，不管是旅遊泡泡、外交泡泡、經濟泡泡等，都有些腹案，但要配合指揮中心通盤考量。

林佳龍表示，業者的擔心也會加以了解、協助轉型，由於目前防疫紓困振興已通過特別預算，交通部將會善用協助，讓觀光業者有生意做。例如在團體旅遊部份，我們會在適當推出新的規畫，若觀光業者想要轉型的，會持續支持；想要轉業調整的，也會來輔導。