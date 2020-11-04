台鐵新區間車一試就出問題 是否延誤交車交通部回應了

台鐵向南韓採購的EUM900型通勤電聯車，被譽為「史上最美最長區間車」，未料首批兩列上月24日抵台後昨起展開測試，其中一列行駛途中就發現零件異常，經查有三節車廂的集電弓碳刷破裂、變形。外界擔心，是否會影響後面交車時間。對此，交通部表示，還是要看試運轉是否發現瑕疵狀況。

台鐵向韓國現代樂鐵公司採購520輛EUM900型通勤電聯車，採購金額約253億元，上月24日交車2列共20輛，其餘500輛將分別於明年交車10列共100輛、後年交車12列共120輛、至2023年交車28列共280輛。

對於昨天首度試車就發現問題，交通部常務次長祁文中在立法院交委會接受聯訪時表示，台鐵會依照契約處理，採購案一共採購52列，斥資253億，預估2023年分批交車，第一批兩列車來，有第三方公司德國萊茵公司協助驗證。

祁文中說，不只在韓國製造端就檢查，到了以後會在80天內做60天試運轉，完全核可後就這批貨再付第二次的款，目前發現問題台鐵會繼續完成試運轉，把所有問題依契約規定要求製造商做改善，還有針對後面製造中車輛也要避免。

不過，祁文中也說，現在是疫情，台鐵沒辦法派人到製造端做製造檢查，後續要求萊茵公司要就後續的車做預防處理。

媒體問昨狀況是否很罕見？祁文中說，要看台鐵整個試運轉，技術上可以克服，包含這兩輛還有後續建造列車可以處理，合約才會往下走，希望可以如期交車，因為對區間車需要很急迫，但品質更為重要。

祁文中說。發生問題是很好事情，不要很多車子來很長時間後才發現問題。現在請所有在台灣發生、還有製造商發生問題整理出來，請製造商提出具體且能被接受做法，還有落實在後續製造。

祁文中說，工程都會有瑕疵須要改善，如果改善不能如預期，或是因為改善影響原來合約既定工期，才會提到違約。合約只要逾期跟違約都會有賠償條款，我們（交通部）立場希望不會。

對於台鐵是否已向交通部報告相關事宜，祁文中說，目前還沒有看到台鐵完整報告，希望所有兩列車交車後所有問題一次查清楚，除非說不先處理不能做後續測試，才請台鐵跟契約商共同商議。