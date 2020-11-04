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台灣早產兒達10％ 中醫大學：安胎、追蹤是存活關鍵

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
陳姓婦人懷孕23周產下僅660公克的兒子，如今已是1歲6個月的活潑男童。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
陳姓婦人懷孕23周產下僅660公克的兒子，如今已是1歲6個月的活潑男童。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

在出生率年年降低的台灣，10％的早產兒如何照顧是一大課題，而許多家庭也正面臨需要長期安胎，擔心早產兒出生後是否有能力照顧的現實問題，中國醫藥大學兒童醫院上午公布兩個案例，指出台灣的早產兒醫療照護團隊已經能夠提高早產兒的生存機率，並且協助父母照護孩子健康長大。

6個月前，只有28周1000公克的林家三兄妹因媽媽子宮頸過短進行環紮手術而住院，在產科醫師何銘的照護下，安胎了近兩個月才讓胎兒在稍微成熟的周數出生。

林太太說：「安胎的日子很長，但每天都很喜樂，雖然最後因為身體無法負荷，只好決定在28周剖腹生產，感謝醫護人員貼心的照顧，讓3個寶貝可以平安健康的成長」。

去年1月陳姓婦人因為羊膜膨出且有感染以及宮縮的現象，轉診進入中國附醫安胎病房，產科醫師陳怡燕在安胎過程中給予其產前類固醇以及保護胎兒神經的藥物，同時照會新生兒科做可能早產的準備，因此出生才23周僅660公克的嬰兒，能在出生後的兩個小時黃金時間內快速穩定生命徵象，如今已是1歲6個月的活潑男童。

陳婦感謝：「你們讓我覺得自己還有希望能當媽媽，積極地為我用藥，幫我保住了兒子，才有機會為他的調皮搗蛋生氣。」

新生兒科主任林鴻志說，雖然早產兒比例越來越高，但台灣的醫療已經有足夠的能力讓早產的寶寶有機會存活，而預後的狀況，除了周數，也取決於產前安胎、產後新生兒科團隊以及出院後的積極追蹤。

新生兒科加護病房主任林湘瑜也指出，他們從高危險妊娠的產婦醫療照護開始仔細產檢，在有早產先兆時積極安胎，極力避免孩子早產，並在安胎期就與產科合作訂出對母子最適合的醫療策略，並提供早產相關諮詢。

林太太（中）懷孕28周生下3胞胎，如今已6個月大。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
林太太（中）懷孕28周生下3胞胎，如今已6個月大。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

早產 新生兒

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