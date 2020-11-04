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台鐵最美區間車一試車就「落漆」林佳龍回應了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車上月24日抵台。記者曹悅華／攝影
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車上月24日抵台。記者曹悅華／攝影

被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車上月24日抵台，昨起展開試車。未料才剛開始試車，就傳出三組集電弓異常。對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，目前還在試車階段，就是要發現問題、解決它，這也是我們的標準程序，台鐵會根據這些情況做改善，都徹底解決後，才會展開正式試營運。

不過外界質疑，普悠瑪事故發生後，台鐵也曾爆出驗車爭議，如今新通勤電聯車才試車就「落漆」，台鐵驗車到底是否有SOP？

對此，林佳龍說，普悠瑪事故，除了駕駛，以及整個台鐵的行車問題外，列車採購驗收也有缺失，自己在擔任交通部長後，也重啟行政調查、加重懲處，到底為什麼是買普悠瑪號，驗收中間確實有疏失，不管是運安會、司法單位都有陸續調查。

林佳龍說，這是政策性的決定，事後來看確實有些缺失，當然就要去面對解決，相關的人也會負起行政司法責任。

台鐵 普悠瑪號 林佳龍

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