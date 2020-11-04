雙北分家吵不休 林佳龍再拋：北捷可增新北董事

雙北市政府近來為了捷運環狀線經營權數度槓上，新北市長侯友宜盼提早收回捷運環狀線的營運權，台北市長柯文哲則認為1條捷運線沒有理由給2家公司經營，甚至諷刺侯「弄聲量而已」，最後雙方都希望由交通部出面協調。

對此，交通部長林佳龍日前拋出成立「捷運總公司」的概念，獲雙北支持；林佳龍今上午接受「周玉蔻嗆新聞」電台節目專訪時再度解釋，捷運興建全國最好是有個整合，但營運是和地方政府有關，他們各有主張，雖然不清楚柯、侯兩人在爭什麼，但一定是合則兩利。

林佳龍說，台北捷運公司過去都是北市府主導，現在新北的比重越來越高，因為營運路線變成了，既然如此，新北在台北捷運公司的比重應該要增加。

林佳龍表示，捷運軌道興建可以整合，但是軌道營運應該要和在地整合，就像環狀線路網都在新北，雙北捷運公司可以整合成總公司，然後增加新北的股權，包括董事會增加新北的比重，讓他們可以發聲。

林佳龍舉例，可以在既有公司擴大，透過增資等方式，增加新北的股權比重，相對應的也佔幾成董事，但也要出錢。

「我心裡有些想法」，林佳龍說，但也會聽聽柯、侯兩人的想法。捷運營運不只是運輸，還有其他服務，包括國際觀光行銷等，他們都很有智慧，「我很有信心」。