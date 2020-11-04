閃電颱風周五離台灣最近 影響最顯著

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天天氣和昨天類似，迎風面的北部和東北部濕涼，有局部零星短暫陣雨，以大台北地區的東側、宜蘭、花蓮北部和山區的降雨機率較高，不過因為水氣減少，降雨也會比昨天少。

他說，要特別注意的仍然是溫度，白天偏涼，各地高溫只有22到23度，清晨和夜晚涼中帶冷，今天清晨北部和東北部的平地都會區只有20至21度，鄰近的郊區或海拔稍高的地方只有16度左右。另外也要留意沿海風浪大，前往海邊活動，要特別注意安全。

西半部的新竹以南則相對較穩定，可以看見明顯陽光，要注意日夜溫差和空氣品質，白天溫暖可達27到28度，清晨和夜晚偏涼，將降到20至22度，早出晚歸要添加保暖衣物。中南部則要注意空氣品質，中午過後光化反應明顯，臭氧濃度容易偏高，另外細懸浮微粒PM2.5也容易偏高，有機會達對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

明天起台灣將逐漸受到閃電颱風的外圍環流雲系影響，賴忠瑋說，目前閃電颱風的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約900公里的海面。因為東西方分別有高氣壓，南北兩側有低氣壓，是導引氣流較弱的鞍形場，使得今天閃電颱風的移動速度緩慢，預計明天起會逐漸往西移動，周五將由東往西穿過巴士海峽，周六抵達南海北部。目前的預測路徑是不至於對台灣造成直接影響，但是將會離台灣很近，周五就是閃電颱風和台灣最近，也是影響最顯著的時候。

明天持續受到東北風的影響，加上閃電颱風的外圍環流雲系，北部和東北部容易有陣雨，東部及東南部則有局部零星短暫陣雨。

賴忠瑋說，周五閃電颱風通過巴士海峽時，除了北部和東北部容易有陣雨之外，花蓮、台東和屏東恆春半島也將容易有陣雨，要留意局部較大雨勢。

周六閃電颱風逐漸遠離，雨勢也會緩和。不過周日將再有一波東北風增強，冷空氣南下。今天起到周六也要留意沿海風浪較大，也容易有長浪出現。

他說，至於第19號的天鵝颱風，將在周四直衝越南的中南部地區，周五逐漸減弱消散。