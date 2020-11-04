颱風預報畫的是路徑範圍 鄭明典：別再說越變越大

中央氣象局的颱風預測潛勢預報，圖示為預測路徑可能範圍，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，紅色線的範圍，不是代表颱風的大小，是75%機率，不要再說颱風越變越大了。

他說，紅色線的範圍是颱風75%路徑的可能通過範圍；因為預報時間越長，路徑的不確定性越高，所以路徑可能通過的範圍越來越大。所以，不是颱風越來越大，也不是颱風暴風圈會掃過的區域。

中央氣象局說，輕度颱風閃電中心氣壓992百帕，在琉球南南東方740公里海面上，即鵝鑾鼻東南東方920公里海面上，以每小時4轉13公里速度，向西南西轉西進行。

今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，明天東北季風稍減弱，氣溫稍回升；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至11級強陣風。

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，澎湖易有9至11級強陣風，臺南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。