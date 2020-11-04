「閃電」颱風影響程度？ 吳德榮：周五預測路徑掠過海警邊緣

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，澎湖易有9至11級強陣風，臺南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北風水氣略減少、北台仍偏涼；北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨，大台北近山區平地偶飄零星小雨；桃園以南為晴時多雲的天氣。今天北部17至25度、中部18至30度、南部18至31度、東部17至28度。

天鵝颱風持續向越南，對台無影響；他說，閃電颱風今天滯留打轉，明天向西進行，周五加速通過恆春半島南方巴士海峽一帶，確定性的預測路徑掠過海上警報警戒區的邊緣。但氣象局潛勢預測圖的紅框，顯示路徑預測的不確定性，閃電颱風是否會符合發布海上颱風警報的條件，仍待中央氣象局依警報發布辦法進一步觀察。

吳德榮說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬周五14時地面圖顯示，閃電的位置與中央氣象局確定性預測的位置相近，而模擬的降雨主要在迎風面的東半部及屏東，花東及恆春半島有較大雨勢；背風面的西半部影響小，唯北部偶有其外圍雲系飄過，帶來的零星短暫降雨。

他說，由於模式模擬閃電颱風的路徑及強度，仍會持續調整，故其影響程度也會有所變化，應隨時注意最新資料。

周五閃電颱風外圍環流影響，迎風面東半部及屏東有局部雨，花東及恆春半島有較大雨勢的機率；背風面多雲時晴，天氣明顯回暖，北部偶有其外圍雲系飄過，帶來零星短暫降雨的機率。

吳德榮說，周六傍晚起至下周南方低壓帶輸送北上的水氣多，受到另一波東北風的抬升，北台灣由溫暖舒適轉變為連續濕涼的天氣；迎風面北部、東半部有雨，北部山區、東北部局部地區易有較大降雨；背風面仍然是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。