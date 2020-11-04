影／新北市萬里1大1小2隻梅花鹿晚間現蹤 模樣可愛

新北市萬里區一處國小附近，昨天晚間6點多，有民眾發現在田附近出現1大1小2隻梅花鹿，民眾形容十分可愛，活蹦亂跳，吹口哨還會停下來，耳朵狂擺動，是有人飼養還是野生的，遠看看不太出來，民眾拍下影像十分驚豔。

有網友拍下梅花鹿影像貼在臉書社群「北海岸全民聯盟公社」，模樣可愛，引發網友討論。

新北市石門區濱海公路旁一處排水箱涵，9月中才發生一隻梅花鹿掉落受困無法自行脫困，距排水管出口約有25公尺，徐姓民眾意外聽見洞內有不尋常的聲音，徒步走近細看，赫然發現是一隻有長角的梅花鹿。他立即打電話通報動保處，經眾人同心協力下，終於讓牠能夠被及時救出涵洞，再野放原棲息地。

新北市動保處指出，梅花鹿是群體的動物，研判附近山區不排除有野生梅花鹿族群，也有可能來自陽明山山區，山區範圍很大，可能在山區來來去去，濱海公路地形蜿蜒背山面海，靠山的生態維護的很好，並無列管梅花鹿養殖場。（影片由北海岸全民聯盟公社提供）