影／新北市萬里1大1小2隻梅花鹿晚間現蹤 模樣可愛

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北市萬里1大1小2隻梅花鹿晚間現蹤，模樣可愛。圖／北海岸全民聯盟公社提供
新北市萬里1大1小2隻梅花鹿晚間現蹤，模樣可愛。圖／北海岸全民聯盟公社提供

新北市萬里區一處國小附近，昨天晚間6點多，有民眾發現在田附近出現1大1小2隻梅花鹿，民眾形容十分可愛，活蹦亂跳，吹口哨還會停下來，耳朵狂擺動，是有人飼養還是野生的，遠看看不太出來，民眾拍下影像十分驚豔。

有網友拍下梅花鹿影像貼在臉書社群「北海岸全民聯盟公社」，模樣可愛，引發網友討論。

新北市石門區濱海公路旁一處排水箱涵，9月中才發生一隻梅花鹿掉落受困無法自行脫困，距排水管出口約有25公尺，徐姓民眾意外聽見洞內有不尋常的聲音，徒步走近細看，赫然發現是一隻有長角的梅花鹿。他立即打電話通報動保處，經眾人同心協力下，終於讓牠能夠被及時救出涵洞，再野放原棲息地。

新北市動保處指出，梅花鹿是群體的動物，研判附近山區不排除有野生梅花鹿族群，也有可能來自陽明山山區，山區範圍很大，可能在山區來來去去，濱海公路地形蜿蜒背山面海，靠山的生態維護的很好，並無列管梅花鹿養殖場。（影片由北海岸全民聯盟公社提供）

梅花

延伸閱讀

新北多所國小釋出數百格停車位　月租費最便宜近5折

新北多所國小釋出停車格 校園安全引討論

新北庇護工場推年終禮盒 黃子佼當代言人自掏20萬支持

新北消防員休假用餐遇昏倒客 即刻救援挽回一命

相關新聞

碳刷破裂 台鐵新車一試就異常

台鐵向南韓採購的EUM900型通勤電聯車，被譽為「史上最美最長區間車」，未料首批兩列上月廿四日抵台後昨起展開測試，其中一...

地震國家警報全台統一 天龍國不再先跑

地震國家警報將變革。現行災防告警系統（PWS），考量台北市人口密集、老舊房子多，只要出現三級以上震度，北市民就能收到國家...

我地震預測落後日本至少15年 學者籲基礎研究要重啟

中央氣象局拍板，明年6月前將國家級地震警報發送標準調整為全台一致，「天龍國」不再先收到簡訊，另外也在評估將預警規模從5....

台東跨年阿妹開唱 陸空疏運壓力測試

歌手張惠妹日前宣布將在台東舉辦免費跨年演場會，距離歲末還有兩個月，但目前全台東跨年夜訂房率已飆破八成，較往年高出近一倍。...

影／新北市萬里1大1小2隻梅花鹿晚間現蹤 模樣可愛

新北市萬里區一處國小附近，昨天晚間6點多，有民眾發現在田附近出現1大1小2隻梅花鹿，民眾形容十分可愛，活蹦亂跳，吹口哨還...

公費醫師回響 醫界：服務年限非偏鄉唯一解方

本報昨天報導，衛福部規畫明年錄取公費醫師服務時間延長為十年，引發外界關注。北市醫師職業工會昨質疑其正當性，並呼籲政府正視...

周五有雨 解渴靠「閃電」

中央氣象局表示，還在海上滯留、打轉的輕颱「閃電」，預測路徑持續往北修正，可能往巴士海峽方向前進，由於路徑北修，相對前幾個...

終於！明年6月前地震國家級警報不再「天龍國」先收到

我國災防告警系統（PWS）設置時，考量台北市人口密集、老舊房子眾多，只要出現三級以上震度，當地民眾就會收到國家級警報，其...

學者：我地震預測 落後日本15年

針對氣象局精進地震預警機制，學者皆表示肯定，但學者也直言，除了預警技術進步，預測能力也要跟上，目前我國已落後日本至少15...

屏東孕婦遊基隆 平安產女成話題

屏東縣懷孕37周的鄭姓女子上周與丈夫到基隆旅遊途中出現產兆，由警車開道送醫後產下女嬰，這名新生兒往後的身分證字號開頭的英...

雲林骨鬆照護 長者骨質提升

雲林縣老年人口近13萬，每5人中就有1名是超過65歲的長者，台大雲林分院調查，90%長者身處骨折高風險，但僅有2%接受骨...

醫療奉獻獎／林永哲86歲退而不休 支援離島19年

民國67年1月28日，高雄醫學院外科學教授林永哲成功完成中南部首例肺動脈狹窄手術，開啟南台灣開心手術首例。投身醫界逾半世...

熱門新聞

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

台鐵最美區間車首試車就「落漆」 3組集電弓破裂、變形

中和環球國賓影城年底熄燈！接手人選這兩家呼聲最高

「閃電」颱風路徑曝光 南台灣周五、周六恐受影響

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署：與疫苗無關

博客來雙11業績挑戰翻倍 中衛口罩天天開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。