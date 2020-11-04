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我地震預測落後日本至少15年 學者籲基礎研究要重啟

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
地震示意圖。圖／聯合報系資料照片
地震示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央氣象局拍板，明年6月前將國家級地震警報發送標準調整為全台一致，「天龍國」不再先收到簡訊，另外也在評估將預警規模從5.0調高到5.5，避免收到簡訊時地震破壞力已經降低，最快後年上路。另外2024年，有望在人口密集區將預警時間從10秒縮短到7秒內。對於氣象局不斷精進預警機制，學者皆表示肯定目前的努力，不過學者也直言，除了預警技術進步，預測的能力也要跟上，目前我國已經落後日本至少15年，基礎研究都要重啟。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，地震預警系統的存在，是希望早點讓民眾知道，但其實地震預警也不是地震預測，地震發生後還要測出地震，再做通知，地震波本身也跑得很快，當初覺得地震離我們很近，地震波一下子就到，預警效果有限，震央比較遠的才可能以空間換取時間。

郭鎧紋說，地震預警只是輔佐，把建築物蓋堅固才是治本，當房子沒倒，人基本上就是安全的，不然多給幾秒也跑不到哪去。不過他也說，台灣自2016年到今年底，屬於地震平靜期，每年台灣應該釋放八顆原子彈威力的地震，可是過去四年只有七顆，等於到今年底還少了25顆，適度釋放能量是好事。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，目前台灣地震預警，算是世界上滿先進的，沒什麼問題，要加強的是基礎的研究，要把每條斷層活動性、過去何時動過以及其地震頻率調查清楚，然後把監測儀器集中在比較危險的斷層，這也是地震災上必做的功課。

李錫堤說，預警跟預測不一樣，預警氣象局有技術可以做，「預警做好了預測還是一條很漫長的路」，日本2005年就公布每條斷層何時活動、那些斷層又比較危險，台灣至少落後15年，氣象局或地質調查所應該重啟研究，「基礎研究都做不好更別說要做地震預測」。

對此，地調所坦言經費跟人力不足是做預測地震的兩大難關，不過一直有在進行相關研究，也有不斷關注。其中，因為活動斷層影響比較大，會是優先研究部分，當前最重要工作就是畫設地質敏感區；盲斷層則難以用現有技術觀測，排序會在比較後面。

氣象局地震測報中心則同樣表示，錢是最大問題，全世界對於地震預測方法各式各樣都有，超過30種，目前台灣只有五、六種在做，確實現階段沒有針對單獨斷層研究，不過有針對大區域持續觀察分析。

地震測報中心說，目前氣象局共有198個地球物理觀測站，主要作用希望能找到地震前兆現象。雖然目前我國確實在預測方面比日本退步，但其實全世界1900年以來，唯一一次真正成功地震預測是中國大陸，各國還是走向機率預報，無法完全預測出地震發生的時間和地點。

地震 氣象局 日本

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