終於！明年6月前地震國家級警報不再「天龍國」先收到

我國災防告警系統（PWS）設置時，考量台北市人口密集、老舊房子眾多，只要出現三級以上震度，當地民眾就會收到國家級警報，其他縣市則是要四級才會收到地震簡訊，「不同調」引發民怨。交通部中央氣象局近期拍板，明年6月前調整為全台一致，「天龍國」不再先收到簡訊，另外氣象局也在評估將預警規模從5.0調高到5.5，避免收到簡訊時地震破壞力已經降低，最快後年上路。

今年9月30日，台灣東部海域發生芮氏規模5.9有感地震，其中又以新竹關西震度最大，規模達四級，宜花、雙北、桃園、苗栗等皆為三級。未料最震的新竹沒收到地震簡訊，台北卻接連收到，惹來不少民眾哀號淪為「國家級邊緣人」。

對此，氣象局地震測報中心說，將發布簡訊標準調成一致已經是各縣市的共識，明年初將啟動調整作業，預計明年年中以前就能調整台北預警的震度，從三級改到和其他縣市一樣四級，未來不會再有先後收到之分。

另外地震測報中心也說，考量目前地震預警要10秒後才能出去，經過電信業者發送，可能14、15秒內民眾才會收到，如果地震規模很大，當然這時間內發送沒問題，但如果只有規模5.0，收到時感受上可能只有輕微搖晃，甚至地震已經震完了、災損也造成了。將評估把預警規模從5.0調高到5.5，不過因為這需要涉及的單位及考量比較多，最快後年才能進行調整。

此外，地震測報中心也說，明年啟動的四年前瞻計畫中，其中一項就是將預警時間從10秒縮短到7秒內，若能2024年能縮短，可能就不會提高預警規模。

地震測報中心說，目前會先針對人口密集區做預警時間的縮減，包含北北基桃一帶（大台北地區）、台南高雄一帶、台中彰化一帶。目前全台共有62個井下觀測站（深井站），預計四年內在都會區外圍震源可能來源所在地，還有活動斷層區域，多挖32個深井站，總數來到98個。當把觀測地震儀器放在井底下，較能避開地表雜訊，提升準確度，進一步縮短預警訊號時間。