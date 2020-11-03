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滿山遍野「黃金林」爆人潮 遊客為賞山毛櫸夜衝太平山

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供

今年沒颱風，太平山的山毛櫸枝繁葉茂，入秋樹葉轉黃，目前葉黃7成，進入最佳觀賞期。山毛櫸有多吸引人？羅東林管處統計，上周一平常日3000多人湧入太平山，人數直逼國定連假；上周六上午7點半，翠峰景觀道路就啟動車流總量管制，打破最早啟動的紀錄。

山毛櫸是文資法公告的珍稀植物，林務局羅東林管處表示，台灣目前依據「文化資產保存法」公告指定為珍貴稀有植物只有4種，其中一種是台灣山毛櫸，又稱「台灣水青岡」，屬冰河時期孑遺植物，春吐新綠、夏日碧綠、秋葉耀金、寒冬枝枯，四季各具風采，尤其秋季「黃金林」美景迷人。

山毛櫸僅生長在台灣北部偏遠山區，唯有宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的山毛櫸步道，能提供民眾入山親近欣賞美景。今年因為沒有颱風吹襲，滿山遍野盡是茂密的「黃金林」，從10月中到11月底都可以看到，目前樹葉金黃率約7成，非常漂亮。

從山下要到太平山欣賞山毛櫸，必須先經過太平山售票站；車行抵達太平山莊後，再經過一段16.5公里的翠峰景觀道路，從翠峰山莊旁進入，行走單趟3.8公里的山毛櫸步道。

「平常日的人潮竟然像國定連假」，羅東林管處統計，上周一平常日，3000多人進入太平山，人潮直逼國定連假，8成以上是為了去看山毛櫸，周二也有2000多人；以前是假日才會啟動翠峰景觀道路、150輛的總量管制，當天「破天荒」在平常日就啟動總量管制。

更誇張是，上周六（31日）一口氣衝上5000多人，山毛櫸步道滿滿人潮像「菜市場」，盛況空前。台北周姓網友在臉書留言，他為了欣賞山毛櫸，周五（30日）下班後「夜衝」，晚上9點抵達太平山售票站排隊，停第一輛車，隔天清晨4點一開園，先到翠峰林道觀景台看雲海、賞日出，再去走山毛櫸步道。

羅東林管處表示，上周六（31日）清晨4點太平山售票站開放時，車陣已經排隊排了2公里；要再前往山毛櫸的翠峰景觀道路，也是「破天荒」在7點半啟動車流總量管制，打破最早啟動車流總量管制的紀錄。

預估接下來的假日也是人潮滿滿，林管處建議遊客利用平常日一大早入園，避開總量管制，另外也可選擇搭乘國光客運到太平山，再轉乘9人座接駁車前往山毛櫸步道入口，免得人車擁擠。

太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
太平山的山毛櫸入秋葉轉黃，目前葉黃率7成，進入最佳觀賞期，吸引遊客夜衝上山賞美景，翠峰景觀道路破天荒提早啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供

太平山 羅東 連假

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