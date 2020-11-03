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疫情下不斷愛！聯勸愛心定存起跑

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
聯合勸募愛心定存活動起跑，今年以「不斷愛，愛不斷」呼籲大眾在面對疫情考驗下，也不忘做弱勢朋友堅強後盾，透過愛心定存每月定期定額持續資助。圖/聯勸提供
聯合勸募愛心定存活動起跑，今年以「不斷愛，愛不斷」呼籲大眾在面對疫情考驗下，也不忘做弱勢朋友堅強後盾，透過愛心定存每月定期定額持續資助。圖/聯勸提供

愛心也需要超前部署！聯合勸募愛心定存活動正式起跑，今年用「不斷愛，愛不斷」呼籲大眾在面對疫情考驗下，也不忘做弱勢朋友堅強後盾，透過愛心定存每月定期定額持續的投入，不讓受助者的未來，沒有了後來。

據聯合勸募統計，課輔班每年平均約需投入1144個小時，才能陪伴孩子穩定學習與成長，台南市私立母佑會社會福利慈善基金會社工侯詩媛就提到，課輔班最重要的是建立與家長的信任關係，才能真正了解這個家庭的困境所在，進而提供支持。

侯詩媛舉例，廷廷媽媽因吸毒入監，幼小的他直到念幼稚園大班，才被發現連顏色都認不出來，也不會拼音，無奈當時已錯過學習障礙的黃金治療期。照顧他的阿公阿嬤靠著政府補助和做手工過日子，甚至還要寄錢給在監獄的廷廷媽媽，兩個老人家最大的期待其實只有孫子好好長大。

侯詩媛說，所幸廷廷加入課輔班後，課輔班老師一步步陪著廷廷打基礎，耐心鼓勵與教導，廷廷已經慢慢能閱讀、理解文字，也展現出他的數學能力，改善過去看不懂題目無法作答的情況，成績也從個位數慢慢進步到幾十分，現在阿嬤只要看到課輔班人員總會充滿感謝地開玩笑說「妳上輩子一定欠這個孩子很多！」

聯合勸募秘書長朱紫碧表示，弱勢朋友需要持續的陪伴與支持，才能有所轉變，一旦服務被中斷，前面所做的努力絕對不只是重來就好，聯合勸募每年不間斷的支持全台300多個助人計畫，近200位專家委員踏遍台灣角落，不間斷地陪伴中小型社福團體在地深耕，讓受助者的改變能持續發生，面對像今年突然來襲的疫情挑戰，才能臨危不亂。

聯勸說，月捐500元持續12個月或單筆捐款滿6000元給聯合勸募，即可獲得「SUPER 牛」加小方巾禮物組，邀請社會大眾一起集滿愛心，不因疫情而間斷。

課輔班 愛心 疫情

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