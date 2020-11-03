農業循環再利用 2年吸碳量相當於250座大安森林公園

農委會106年起推動「農業資源循環產業創新」計畫，國內循環農業資源再利用量去年為5.2萬公噸，今年達12.5萬公噸，成長率超過200%；在減碳效益方面，108年累計3.7萬公噸，109年成長至6.1萬公噸，總計相當於250座大安森林公園吸碳量。

農委會今天舉辦「2020循環農業環島列車」記者會，農委會表示，台灣循環農業落實源頭減量、循環減廢、加值利用，近年更透過產業創意與技術革新推出「明星產品」，讓循環農業走入大眾生活，例如芒果仁油、鴨油、魚鱗與豬隻肺臟萃取膠原蛋白等。

農委會指出，豬肺臟原料萃取出第一型膠原蛋白飲品，技轉廠商未來每年約可處理120公噸肺臟，預計至少有286萬元膠原蛋白粗萃液利潤。水產試驗所也推出牡蠣殼變身加熱包的套組技術，解決台灣每年16.9萬公噸廢棄牡蠣殼的處理困擾，預計每年為業者帶來1035萬元以上營收。林業試驗所採用木竹剩餘資材，推出具有抗菌功用的台灣杉及山胡椒「紙香皂」產品，每年可運用林業剩餘資材約300公噸，創造1200萬元新產值。

台灣一年大約有487萬公噸的農業廢棄物，過去大多以堆肥或就地掩埋等方式處理，加重環境負荷。農委會說，透過循環農業技術研發導入，農業廢棄物不再是廢棄物，而是「可用資材」，透過循環再利用皆能產生新價值。

農委會說，未來兩年將透過料源平台建置、政策法令建議規範、大數據、物聯網、人工智慧與農業生產各項核心知識等，更有效提高資源利用效率，逐步達成減廢零廢目標。