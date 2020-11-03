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亞洲第二！台灣失智者成立小組為自己發聲倡議

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
失智者諮詢顧問小組成員，左起為邱孟暉、蘇惠美、白婉芝。記者邱宜君／攝影
失智者諮詢顧問小組成員，左起為邱孟暉、蘇惠美、白婉芝。記者邱宜君／攝影

失智症三個字簡單明瞭，這只是頭腦生病了，沒有什麼可恥，不用改名。」今年72歲的蘇惠美拿著麥克風篤定地說話，根本看不出她八年前就確診阿茲海默症，因為這些年來，她除了服藥也努力讓生活過得多采多姿，所以腦部退化速度很慢，能將失智症狀維持在輕中度。

去年起她參加「失智者諮詢顧問小組」，小組成員都是輕度失智者，他們親自走訪全台各項教育宣導活動，還在兩年內開過18次會議。會議中熱烈討論友善捷運、財務安全等議題，他們也高度關注衛福部「失智照護服務計畫」 的內容，並且把意見反映給相關部門，例如捷運局、衛福部長照司。

失智症協會秘書長湯麗玉表示，過去失智相關倡議偏向由民間團體「代理」，病友本身比較沒有聲音。但近年全球積極倡議失智者人權，包括為自己發聲的權利、參與公共事務的權利，全球已經有17個國家或區域成立了由失智者組成的諮詢顧問小組，參與失智症的服務宣導和政策倡議。

台灣是繼日本之後第二個成立失智者諮詢顧問小組的國家，顧問小組今親自召開記者會，由小組成員邱孟暉主持，並與蘇惠美和白婉芝一起暢談自己確診的經歷、參與顧問小組的收穫。

4年前確診的白婉芝今年也是72歲，她剛確診時情緒低落，後來加入顧問小組才領悟到「怕丟臉就不會進步」，她發現許多失智者在家都有掛月曆記事，但大部分月曆紙太滑、格子太小，不夠失智者寫，他便在小組中提案並集合眾人智慧設計出專為失智者設計的「珍愛記憶月曆」。

湯麗玉表示，台灣有29萬名失智者，其中75%都是輕度和極輕度，只要能積極參與活動，確診後八到十年都還維持在輕度的是大有人在，諮詢小組就是一個最好的例子，他們腦力激盪的成果，將幫助國家訂定更符合失智者需求的政策。

湯麗玉表示，近幾年親自打電話到協會諮詢的失智者大增，顯示失智者也迫切為自己尋求資源、為自己發聲，希望更多人加入失智者諮詢顧問小組，共創失智友善的台灣。符合下列條件者可向失智症協會報名：經醫師確診的輕度失智者及其家屬、失智者具病識感也了解自身症狀、願意且能表達自己心聲、願意發揮專長貢獻社會。

失智者諮詢顧問小組持續招募成員。圖／台灣失智症協會提供
失智者諮詢顧問小組持續招募成員。圖／台灣失智症協會提供
失智者諮詢顧問小組成員白婉芝展示小組共同設計的「珍愛記憶月曆」。記者邱宜君／攝影
失智者諮詢顧問小組成員白婉芝展示小組共同設計的「珍愛記憶月曆」。記者邱宜君／攝影

失智症 月曆 捷運

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