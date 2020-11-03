台灣豬標章本月開放申請 餐廳觀望

萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣，農委會推出「台灣豬」標章本月開放申請，但許多業者仍在觀望，因為一般餐廳難以確保供應商提供的國產豬肉是否摻混萊豬，若自行申請台灣豬標章並張貼，形同幫忙「背書」，擔心衍生相關法律責任。農委會則表示，已經有業者遞件申請，但並未統計具體數量。

為鼓勵業者百分百使用國產豬肉，「台灣豬」標章11月起開放具商業登記或稅籍登記的業者上網申請，11月第4周開始寄送標章，12月試辦統一張貼標章，明年1月正式上路。台灣豬標章使用效期為3年，期滿提出續約申請得再延長3年，中央畜產會將不定期派員稽查，監督台灣豬標章業者是否百分百使用國產豬肉，也鼓勵吹哨者及消費者檢舉。

農委會主委陳吉仲今天出席「2020循環農業環島列車」記者會時表示，11月起開放符合資格的業者申請台灣豬標章，讓消費者在國產豬販售市場跟餐飲場所可以清楚辨識肉品來源，今天是11月上班日第二天，但已有業者打電話詢問申請方法，他「很樂觀」，預估這周或下周會有很多業者踴躍申請。

「不是不申請，而是不敢申請」，知名老店「新百王餐廳」負責人簡境宏說，絕對支持使用國產豬，也願意幫消費者把關避免使用萊豬，但台灣豬標章應由肉品供應商提供才能做好溯源工作，因為一般餐廳難以確保供應商是否摻混萊豬，自行申請標章等於幫忙「背書」，未來恐衍生法律責任問題。

台東銀級環保餐館「七里坡紅藜養生料理」負責人黃焜林表示，還沒有看到台灣豬的相關簡章或推廣文件，雖然沒有強制性，但願意去申請，讓顧客知道食用的豬肉來源，但應該要做好配套，確保供應商可以清楚提供肉品來源。