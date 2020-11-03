台鐵新購最美區間車試車出狀況 集電弓破裂很罕見

台鐵向韓國採購的EUM900型通勤電聯車，上月底交車，今天測試首批交車的兩輛列車，第一輛列車測試行駛途中就出狀況，司機員發現電力系統亮燈顯示有故障，經查是有三節車廂的集電弓碳刷破裂及變形。台鐵人員表示，集電弓是車廂頂端的那一根，若無法通電，列車根本動不了，「這種狀況並不常見」。

交通部台鐵局花了253億元，向韓國現代樂鐵公司採購EUM900型通勤電聯車，上月24日交車2列各10節車廂，其餘50列車將於明後年陸續交車。這批被譽為「台鐵最美的區間車」日前在花蓮卸貨，今天下午進行兩班列車測試。

據了解，參與試車只有技術跟維修人員在車上，當時並沒有乘客，原本是從花蓮一路開到七堵，但司機員行駛到宜蘭南澳路段時，發動電力系統燈號顯示故障，經查車廂上方的集電弓無法通電。

台鐵人員表示，集電弓就是在車廂上面有個類似弓型的東西，碳刷連結到上面的電車線，把高壓電的電力引到車廂，再轉換成動力，車頂上面的那一根在行駛過程中會跟電車線做磨擦引電，集電弓非常重要，沒有它引電列車就動不了，「集電弓發生故障的狀況並不常見」。

今天總共測試兩列車，第一列是8771次出現故障後，經檢查是有3組「集電弓」異常，包括第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形，台鐵在傍晚另外調來柴油車頭吊掛，拉到七堵檢查；第二列車8775次測試正常，已經開到七堵。

台鐵表示，新車目前在測試階段，一定要經過很密集頻繁的壓力測試都符合當初的招標規範，才會分階段付款；若後續查明是製造商生產品質問題，將依照契約規範處理，要求廠商立即改善外，後續若有損及臺鐵設備部分，也一併求償。