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中和環球國賓影城年底熄燈！接手人選這兩家呼聲最高
進駐中和環球購物中心長達15年的國賓影城，即將在今年底熄燈結束營業。國賓影城今發布聲明指出，「中和環球國賓影城因租約到期，將於今年12月31日閉店後結束營業。」環球購物中心表示，「中和店與新影城的合作目前仍在洽談中，預計明年初會確定哪家影城將進駐。」據了解，包括威秀影城、喜樂時代影城，目前是最有可能接替國賓影城的接手人選。
國賓影城全台共14個據點，其中11個據點位於百貨商場。國賓影城進駐中和環球長達15年，可說是中和人回憶的一部分，中和環球國賓影城共有7廳、約1,300個座位，在疫情之前表現可說穩定。但今年各大影城受疫情重創，加上國賓因「吃票」事件與發行片商引爆糾紛對簿公堂，受到發行片商抵制，營運可說雪上加霜。業界也說到，國賓影城的行銷、宣傳操作方式被詬病許久。趁租約到期，環球購物中心與新影城合作，也可為消費者帶來新意。
國賓影城在屏東環球購物中心另有據點，目前合約仍正常進行中。隨著中和國賓影城熄燈，國賓剩13個影城據點。國賓影城在聲明中也指出，未來將在彰化、中壢展店。
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