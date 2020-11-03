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影／美國聯合航空恢復客機運作 首航人數破百

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，圖為聯合航空客機在停機坪裝載貨盤上機，機腹貨艙全滿。記者陳嘉寧／攝影
美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，圖為聯合航空客機在停機坪裝載貨盤上機，機腹貨艙全滿。記者陳嘉寧／攝影

美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，從桃園出發的航班旅客達到150人，久違的旅客排隊登機畫面再現，地勤工作人員心情振奮。

受到新冠肺炎疫情影響，聯合航空從今年3月20日起暫停每天1班從美國舊金山往返桃園的客運航線。稍後重啟客機載貨航班運作，以客機機腹腹艙載貨飛行。至10月7日宣布11月3日重啟客運服務，每周往返3班。

2日晚間從舊金山飛抵桃園機場的聯合航空航班，搭載250名旅客入境，成為疫情爆發以來桃園機場入境旅客人數最多的航班之一，讓疾管署檢疫官忙碌了一陣子才完成全部檢疫工作。

3日中午起飛的航班旅客也有150名旅客搭機，早上9時左右旅客就趕到報到櫃台辦登機手續，有一段時間沒有服務旅客的聯合航空地勤人員，看到久違的旅客搭機，工作特別帶勁，以振奮的心情提供服務。稍後在候機室登機時，許久沒有聽到的登機廣播聲傳出，工作人員及旅客都覺得非常悅耳。

為因應防疫需求，聯合航空要求旅客搭機時全程配戴口罩，否則無法登機；報到櫃台及登機作業櫃檯設置隔離壓克力板，針對托運行李部份推出非接觸式自動報到程序，確保安全。

據了解，跨太平洋航空貨運需求暢旺，聯合航空3日恢復客運服務，首航班機機腹貨艙載貨量爆艙，少部分旅客托運行李必須裝載到機尾散艙。

美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，久未出現的旅客排隊登機畫面再現。記者陳嘉寧／攝影
美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，久未出現的旅客排隊登機畫面再現。記者陳嘉寧／攝影
美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，桃園起飛班機3日下午1時15分準時起飛。記者陳嘉寧／攝影
美國聯合航空公司3日起恢復舊金山往返桃園航線客運業務，桃園起飛班機3日下午1時15分準時起飛。記者陳嘉寧／攝影

舊金山

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