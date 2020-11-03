臉書瘋挑戰「a5a5aa555oo」是什麼歌？ 網一唸秒懂

社群臉書近日興起一股「打一句有聲音的句子」的挑戰潮流，許多民眾與藝人都紛紛跟風響應，日前就有粉專發文寫下「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」，看似一串亂碼句子，結果內行人一看紛紛大喊「秒懂」。

臉書粉專「forgood music 好多音樂」也跟上流行，挑戰「打一句有聲音的句子」，並寫下「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」，許多人看了一眼霧煞煞，認為就是一串亂碼的數字加英文，但是跟著句子一起唸後，腦子裡的音樂旋律逐漸浮現出來，立刻瞬間秒懂，原來這串亂碼是今年金曲歌后魏如萱的歌曲《你啊你啊》，也因為太過傳神，連魏如萱本人都在臉書轉發說「不是魏如萱的粉絲，真的是會完全不明白的。」

魏如萱的歌曲《你啊你啊》，正確歌詞為「咦嗚咦嗚咦咦嗚嗚嗚喔喔～咿耶咿耶咦嗚嗚嗚喔喔～」，由於此旋律好聽又洗腦，最為廣為人知，許多網友看完「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」的挑戰後，紛紛笑說「這比KTV字幕還好懂耶」、「這個很經典」、「馬上有聲音有音樂聽到，不是幻聽」。

此挑戰除了魏如萱的「你啊你啊」很傳神之外，還有許多文字也是一看到就有聲音，比較有名的像是「滴答滴、滴答滴、滴答滴答滴」是李玟的歌曲《di da di》，「芭樂冰芭樂蹦蹦蹦」則是韓團BLACKPINK的歌曲《How You Like That》。

此外，臉書粉專「垃圾文界的一位美少年」的網友也發揮創意挑戰，紛紛留言「心情不好的時候，就來和克里希聊聊天吧」、「杜芬舒斯博士的邪惡企業」、「 妹妹背著洋娃娃」、「緊握扶手，站穩踏階」。