傍晚坐在福島車站前方的古關裕而紀念雕像旁邊， 每整點聽著作曲家的作品旋律， 而今已經成為我思念這個地方的鄉愁了。

出發之前，內心一直在想這個問題，現在的福島，究竟是什麼樣子？

福島不會只有一個樣貌，我相信每個前去福島的人，對於福島的看法，會跟他原本對福島的認識、成見，或對於他所接觸的福島區域與福島人，會有很大的關連。福島的幅員大約超過台灣三分之一面積，其中還以奧羽山脈和阿武隈高地作為區隔，多數台灣人透過報導所認識的福島，侷限在發生事故的福島一號電廠，以及靠近電廠的管制區雙葉與相馬，以為那就是整個福島的全貌。

比對福島一號電廠與這次旅行預計前往的福島市、二本松、會津地區的相對距離，如果放在台灣，應該是哪裡到哪裡。距離可能是左右核災恐懼的條件，當然還有風向，水的流動，人為的決策，媒體報導，世間輿論，或所謂的流言。

福島車站與發生核災事故的一號電廠相隔六十三公里，大概是台灣國道一號圓山交流道與新竹湖口服務區之間的距離，這裡不是管制區，這裡是東北新幹線「やまびこ」（YAMABIKO）跟山形新幹線「つばさ」（TSUBASA）會停靠的車站，從仙台到這裡，搭乘新幹線只要二十幾分鐘。

福島車站早在一八八七年就已經開設為一般車站，一九八二年東北新幹線通車，而今的車站是地震之後的二○一五年重新改建的建築，作為JR東日本選定的「環保車站」示範站，大量導入再生能源設備，除了屋頂架設輕量型太陽能板，還利用地熱發電供給站內空調電力，也首次將有機薄膜太陽電池實用化。我對有機薄膜電池非常感興趣，頂著刺眼逆光閱讀牆上的文字說明，原來橫貫車站東西出口的高架月台通路兩側玻璃窗，共設置二十片薄膜電池，發電量為二六○瓦，可以供給五顆六○瓦的LED燈泡約五個小時的電力。吃盡核災苦頭的福島縣，希望在二○四○年達到百分之百再生能源的願景。

福島車站。 圖／google map街景

後來有幾天，在那個月台通道走來走去，經常停下來對著那幾片薄膜電池，表達了加油打氣的心意，可能特別是在福島這個地方的原因吧，這種情緒特別濃烈。

福島車站周邊被飲食購物娛樂各種機能設施包圍，咖啡館或速食店，生鮮超市或藥妝店如松本清，或台灣人熟知的大創與無印良品，大型書店也有，大抵和姬路、岡山、廣島車站的感覺很類似。如果不是上下班尖峰時間，車站周邊不管是空間還是人潮流動，都處在寬鬆自如的狀態。

車站東口有個圓環狀的巴士站，巴士站對街是在地老鋪百貨「中合福島店」，外牆正在進行大螢幕改裝工程，鷹架上方垂掛著大型布幔，「本地人幫本地人打氣，讓地方恢復元氣」的標語十分簡潔卻充滿力量。我內心想著，這七年以來，雖然出事的核電廠跟管制區位在東邊海濱，但是包括西邊的會津地區和福島、郡山所在的中通區域，整個福島在地產業，大概都因為核電事故一起陪葬了。外人對於福島的觀感和誤解，甚至造成某些到外地避難的居民與學童遭到霸凌，福島人說不定是以在地人幫助在地人的精神覺悟，面對震災後的輻射以及因為輻射造成的「風評被害」，打了一場又一場的持久戰吧！

東口有作曲家古關裕而的雕像，這位生於明治、逝於平成、出身福島的音樂家，而今面帶微笑坐在鋼琴前方，他生前創作的名曲旋律，輪流在整點成為迴盪車站周邊的報時音樂。我恰好在正午聽到他為甲子園高校野球譜的〈栄冠は君に輝く〉，黃昏則是聽到〈福島夜曲〉。包括早稻田與慶應大學、讀賣巨人、阪神虎、中日龍的加油歌旋律都是出自他筆下，他不僅幫母校福島商業高校寫了校歌，全日本高達三百多校的校歌也出自他的創作，生涯作品超過五千首，福島車站月台發車音樂也採用他譜寫的旋律。據說他作曲時不依靠任何樂器，所有旋律全部在腦裡完成。福島車站並不像都會區車站那麼擁擠，周邊腹地也還算空曠，因此古關裕而創作的名曲旋律響起時，感覺迴音特別深邃。

二○二○年春天開始播出的NHK晨間小說劇，以古關裕而的一生為雛形，一般晨間小說劇大概都是以女主角為重點，上一部以男主角為主的小說劇，是以Nikka威士忌創辦人竹鶴政孝為故事原型的《マッサン》（阿政與艾莉）。

車站旁的S-Pal生鮮超市，把福岡跟福島生產的草莓擺在一起當作主力促銷，對當地人來說，他們會選擇遠在九州福岡的草莓，還是支持福島在地生產的草莓呢？從現場備貨量看起來，兩邊勢均力敵，我站在那附近觀察了一下，想看看顧客的反應，之後又覺得這種行為毫無意義，就按照計畫去了位於西口的福島觀光物產館。

車站旁的S-Pal生鮮超市。 圖／google map街景

福島在地釀造的清酒，曾創下全國比賽五連霸的紀錄，從台灣出發之前看過一則報導，提到位於福島縣內陸奧會津地區喜多方市的大和川造酒廠，核災之後收到果農來信，指出自己栽種的水蜜桃，因為受到核災風評影響，觀光客銳減，幾乎賣不出去，因而「流下懊惱的眼淚」。酒廠社長因此決定用福島代表性的水蜜桃為原料，釀造出帶著甜味與米香的清酒，取名為「水蜜桃的眼淚」，第一年上市就狂銷三萬瓶。

在物產館繞了幾圈，找不到傳說中的「水蜜桃的眼淚」，於是買了福島伊達地區生產加工的水蜜桃汽水與水蜜桃布丁，還買了一直很喜歡的辣味噌沾醬。

再逛回S-Pal發現一家名為「三萬石」的專櫃，創立於一九四六年，是位於福島郡山市的甜點老鋪，代表性商品「ままどおる」的名稱源自於西班牙語，意思是「喝牛奶的人們」，自六○年代販售以來，屬於長銷型甜點，據說在福島地區的公路休息站都買得到，好像已經成為福島的知名伴手禮了。一開始只買了小包裝來試試味道，吃過之後驚為天人，明明只是很普通的那種有著奶油跟牛奶香味的小糕點，但是內餡甜度恰好，外皮又很香，因為太好吃了，幾天之內只要看到就忍不住出手，原味跟冬季限定的巧克力口味都吃上癮，我原本不是甜點愛好者，卻被這款鄉土名物給圈粉了。想到往後要吃到這迷人的小糕點也不容易，竟然有些難過。有人說，離開之後會想念的，那就叫做鄉愁，那麼，「ままどおる」已經變成我的福島鄉愁了。

在福島車站旁的東橫INN睡了一晚，隔天用JR Pass搭乘新幹線，很快就抵達郡山站，隨即轉乘磐越西線前往會津地區，要去找尋NHK大河劇《八重之櫻》的歷史軌跡。我應該不符合「歷女」的定義，沒那麼執著也沒那麼專業，只是對時空重現的魅力太過迷戀，也不只歷史，還有日劇與電影場景，以及小說描述的風景，都想親眼去看看，想辦法融入景色之中，想像自己與那些角色相會，甚至重疊。如果這世間真有穿梭時空的可能，旅行應該是最接近的魔法，所以才有時空旅人這種頻頻出現在文學與戲劇的角色吧！想要成為時空旅人啊，不知道什麼時候可以夢想實現。