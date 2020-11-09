應如何進行混哺？醫師經驗分享：啟賦3幫助寶寶延續母乳保護！

採訪／高旻君

諮詢／林口長庚新生兒科主治醫師 許凱翔醫師

母乳是最好的！尤其母乳中含有多種活性因子，特別是gsMO（乳源之神經節苷脂）可提升寶寶的保護力，如果寶寶滿1歲以後，媽媽因母乳乳量或生活習慣關係，要採取母乳與配方奶搭配的混哺方式，醫師建議，可選擇含有gsMO成分作為銜接母乳的配方奶，來延續母乳的保護。

母乳是最好的！尤其母乳中含有多種活性因子，特別是gsMO（乳源之神經節苷脂）可提升寶寶的保護力。 圖／嬰兒與母親 提供

母乳中含有多種活性因子，其中gsMO能幫助寶寶加強保護力

林口長庚新生兒科主治醫師許凱翔醫師表示，因為母乳好處多多，會鼓勵媽媽們盡量餵母乳，世界衛生組織也建議，媽咪最少全母乳哺餵寶寶至六個月，待寶寶開始吃副食品之後，也建議哺餵母乳至1-2歲。

對喝母乳的寶寶來說，亦可獲得許多好處，例如：有較佳的保護力、排便較為順暢、消化吸收能力更好等，而在心理上寶寶也更有安全感、情緒更加穩定。所以，餵母乳對媽媽及寶寶來說是雙贏的好選擇。

許凱翔醫師表示，母乳之所以珍貴，除了營養完整適合寶寶外，特別是成分中含有多種活性因子，每一種活性因子有不一樣的功能，近來研究發現其中gsMO（即乳源之神經節苷脂，Gangliosides）對於寶寶的保護力有相關性。gsMO可以提升寶寶的保護力。但因為寶寶不易自行合成gsMO，所以，如果寶寶1歲以後，媽媽想要採取母乳混哺配方奶的方式，建議可以另外從配方奶中幫寶寶額外補充gsMO。

如果奶量不足，應該怎麼混哺？這4個重點幫助寶寶健康成長

當寶寶滿一歲以後，媽媽需要回到職場、奶量不足等等原因，寶寶開始準備要離乳，許凱翔醫師建議可以幫寶寶以母乳搭配配方奶的方式進行混哺。

而應該要如何進行混哺呢？許凱翔醫師這樣建議：

1.「補授法」的優點是保證有對乳房刺激足夠：盡量先餵母乳，如果奶量還是不夠才添加配方奶，以免奶量下降。

2.「代授法」的優點則是可以配合媽媽作息、較為彈性，也就是上一餐先餵母奶，

下一餐餵配方奶，另外也可以搭配副食品的添加。但需注意這樣的混補方式可能導致媽媽奶量減少。

3.如果是上班族媽媽，可以白天上班前及夜間餵母奶，中間時間由照顧者使用配方奶。

林口長庚新生兒科主治醫師許凱翔建議，如果媽咪需要進行混哺，可選擇含有gsMO成分作為的配方奶，來延續母乳的保護。 圖／嬰兒與母親 提供

如何挑選混哺配方奶？醫師建議：選擇營養價值近似母乳的配方奶

許凱翔醫師說明：媽媽如果要選擇配方奶時，會建議留意配方奶的成分組成，像是留意有沒有以母乳核心成分去做調配，以及是否採用母乳的sn-2 PA的脂肪分子結構，讓寶寶喝了之後排便比較順暢。另外，如果配方奶中有母乳活性因子gsMO，也有助延伸母乳的保護力。

目前市面上有很多的配方奶品牌，許凱翔醫師表示，在寶寶1歲前會建議媽媽持續哺餵母乳，而如果寶寶1歲後，媽媽詢問他什麼樣的配方奶或最接近母乳成分、適合混哺，他通常會建議家長考慮選擇營養價值近似母乳的配方奶。

啟賦3：含有源自母乳活性因子gsMO 幫助寶寶延續母乳保護

許醫師表示，當媽媽哺餵母乳至1歲後，若因母乳不足、或需要回到職場等等原因無法繼續哺餵母乳，他通常會推薦啟賦3作為銜接母乳的配方奶。主要是因為啟賦3採用的是母乳三大核心成分組合：脂肪、蛋白質、親和醣類，同時也有源於母乳活性因子gsMO*，喝啟賦3可以讓寶寶排便狀況比較接近母乳寶寶，也能補充gsMO。

許醫師本身有三個小孩，前二個孩子都以母乳哺育為主，而老三因為太太工作的關係，無法持續全母乳哺育，因此讓寶寶開始進行混哺，許醫師的太太選擇在上班前及睡前餵母奶，白天時間則搭配配方奶，而且許醫師和許太太，就是選擇啟賦3來作為銜接母乳的配方奶，老三喝啟賦3適應很好，沒有便便不順的困擾，也沒有哭鬧的狀況，健康及發展也都維持良好，混哺過程很順利，他和太太都覺得啟賦3是他們育兒路上的好幫手。

許醫師表示，不少媽媽對於無法持續哺育母乳會有內疚感，但在哺餵母乳的路上，還是建議保持平常心，不要感到壓力過大。所以，他想要告訴媽媽們，如果可以就多餵母乳，但如果無法哺育母乳時也不要自責，只要找到接近母乳成分的配方奶來銜接，並且觀察寶寶喝了之後的適應情況，就算是混哺的寶寶還是可以健康、順利成長。

*gsMO即神經節苷脂(ganglioside Milk Origin)，為母乳中含量豐富的重要活性成分之一。啟賦3產品設計理念源自母乳，產品內之gsMO成分，來自乳清蛋白。