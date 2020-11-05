你也想念日本了嗎？回憶「東京的氣味」帶著迷人透明度的藍天

一時也說不上來那是什麼， 總之入境以後， 立刻嗅出這個城市的脾氣， 極度乾燥。

飛機在成田機場降落。將手錶時間調快一小時，世界就往前多跑了一段距離。黃昏會提早到來，清晨會提前甦醒，換日線在台灣的前方。

成田機場空橋走道的氣味，果然與桃園機場不同。多年前曾經獨自到韓國首爾出差，那時候還叫做漢城，是學生示威運動很激烈的年頭，荷槍實彈的軍隊進駐航站大廈，空氣之中瀰漫著煙硝味。

繪者／康普特

但我不記得曾經去過的泰國與菲律賓和新加坡機場，任何一個東南亞小島或地方機場究竟何種氣味，也許是天氣熱，高溫讓嗅覺敏銳度降低，大致就是瓦斯爐上的湯鍋沸騰產生的氤氳水氣感，濕濕黏黏吧！不過香港啟德機場與赤鱲角機場倒是印象深刻，那裡有梅豔芳與張國榮以及港劇《大時代》的味道，加上廣東話，會讓人想起茶樓叉燒包鳳爪腸粉腐皮捲的氣味。

離開機艙之後，發現身旁的日本人猶如聽從口令一般，不約而同取出手機，開機的音樂鈴聲此起彼落，譜成紛沓交錯互相干擾卻又莫名和諧的序曲，所謂入境的序曲。

機場廣播的語言，標示的文字，乾燥的空氣，緩緩將我腦內的聽講中樞和思考硬碟，調整到另一個頻道，從中文模式，切換到日語模式。

搭乘機場無人駕駛單軌電車，從空橋到入境大廳的途中，瞧見窗外的東京天空是拘謹冷調的淺灰色，雲層很低，目測應是乾冷天氣。比起濕冷，我對乾冷的適應要好多了，除了門把或電梯按鈕的靜電襲擊之外，幾乎沒什麼障礙。

去了一趟洗手間，馬桶座墊溫熱，洗手台也有溫水供應，「歡迎來到電腦免治馬桶的國度」，內心出現這樣的OS。

洗手間沒有異味，磁磚閃閃光亮好像剛敷過面膜，地面乾爽毫無水漬根本神經質。每次入境，立刻就被日本廁所神話收買到五體投地的程度。這個國家的規矩多如牛毛，SOP猶如金鋼護體，可我的一些日本朋友對這些規矩與日本人的合群倒是不以為然，他們喜歡台灣隨機應變的柔軟度，看似混亂卻有互相牽引克制的秩序，感覺起來比較舒服。被他們這麼誇獎的時候，我也只能歡喜接受了。

入國審查還是大排長龍，想起以前可以拿「就學生簽證」去排本國人窗口，咻一下就過關了，現在擠在外國人行列中，猛然想起，自己是外國人無誤啊！

海關派出兩位穿著藍色西裝的工作人員，高舉入境表格，用很滑稽的中文強調，「後面，後面，後面也要寫……」（多年以後，入境表格就把後面該填寫的項目都拉到前面了，也算德政）

排隊路線曲折迂迴，如何拉線，如何增加轉彎次數，如何讓排隊者有不斷前進的錯覺，這技巧在迪士尼樂園和東京巨蛋入場都發揮得淋漓盡致，機場入國審查只是比照辦理而已。跟著人龍碎步前進，像迴圈裡的白老鼠，即使早已看穿排隊動線設計者的心機，但也不能怎樣，緩慢移動好過原地等待，繞來繞去只是給入境者一直移動的安心感而已。

入境日本要按壓指紋，還要拍照留存。指紋機器彷彿電玩按鈕，稍稍使力，掐啦一聲，食指紋路就進入東野圭吾或松本清張的推理小說中，成為證據了吧？當然是開玩笑，現實世界應該沒那種腳本。

至於那個拍照設備會讓我有面對遊樂場大頭貼機器的錯覺，每個步驟都有笑臉提示和倒數計時的數字浮現，可以這樣裝可愛也算是花了一點心思吧！入國審查官懇請旅客配合的措辭用字一律採取敬語，對他們來說那就是工作的一部分，短暫幾秒要辨識出什麼入境破綻，想必要有十足功力，我常常在遞出護照與收回護照的瞬間，想一些有的沒的，很怕神情過於緊張，而招致對方懷疑，但一切只是多慮了。

領了行李，走向最後的海關檢驗，面對一個戴著白手套、長得像日本演員小栗旬的高瘦帥男，看他舉起圖卡，詢問有沒有圖卡所示的違禁品？當然搖頭。也不到諜對諜的程度，自己當然不會心虛 ，眼神交會的時候絕對不能示弱。不曉得帶著違禁品闖關的人是不是也這樣，譬如女毒梟遇到這麼帥的檢驗官，會不會卸下心防，主動認罪？所以這是心戰策略，類似美男計嗎？不過看到隔壁通道的檢驗官是個矮胖的中年大叔，瞬間就覺得胡思亂想的自己顯然多慮了。

小栗旬客氣取走護照，隨意翻翻，用英文問說，來東京幾天？我用日文回答，十天。又問，來觀光嗎？我回答，來看棒球，WBC。小栗旬的眼睛亮起來，「真的嗎？祝妳看球愉快！」

他會是棒球迷嗎？如果剛好也喜歡鈴木一朗，那更好。至於，好什麼好，也說不上來。如果支持同一隊或同一人，也不能擊掌或做些什麼，純粹就是自己在內心小劇場感覺開心而已。

搭乘電扶梯來到機場地下一樓，找到SoftBank櫃台領取之前在網路預約的手機，暗紅色掀蓋機型，薄薄的，來電鈴聲是巴哈G大調小步舞曲，非常日劇的感覺。

拉著行李，找到JR服務中心，早就打算憑外國人護照購買「Suica+N'EX」組合，搭乘成田特急（Narita Express）到池袋，可以省掉一半費用。Suica類似台北捷運悠遊卡，往後十天當然倚賴甚深，可惜櫃台甜美的服務人員一直鞠躬道歉，指稱東京與成田之間的JR鐵道因為信號故障而停駛，不清楚信號修復需要耗費多少時間，一旦修復可能要先消化之前堵塞的班次等等，強烈建議我到一樓搭乘機場巴士。

感覺洩氣，前功盡棄的那種洩氣。

行前在網路拚命查資料，如何規畫路線，如何精算成本，那些處心積慮模擬揣測，都只是行前的儀式罷了，意料之外的突發狀況立刻就打翻所有出發之前的縝密算計，可是站在原地跺腳懊惱也沒用，對於旅途中的不確定要更樂在其中才對啊！

又拉著行李搭乘電扶梯回到地面層，前往機場巴士售票櫃台，詢問池袋線巴士停靠站，到底是太陽城飯店還是大都會飯店的下車處，比較接近我預定的池袋北口東橫INN？

遇到緊急狀況時，可能是因為腎上腺素分泌特別強烈，日語竟然出奇流利，售票櫃台那位聲音甜美的工作人員完全懂我的意思，立刻建議我購買午後兩點五十五分從成田空港第二航廈開往池袋的車票，在大都會飯店下車，應該比較不會迷路。巴士車資三千日圓整，折合台幣也要一千多塊錢，總是這樣，日幣三千覺得不貴，可是換算成台幣一千，又覺得不便宜。

自動門敞開瞬間，航廈外頭湧進早春三月的冷空氣，東京的氣味啊，暌違數年的鄉愁。彷彿旅行又如返家的一趟飛行，我這樣一個偽裝回鄉的異鄉人，即將進入東京都心，在暮色來臨之前。

從七號候車站牌上車，行李交給穿著深色大衣的工作人員，收下行李號碼牌，坐進暖房設備的車廂內，頭靠著玻璃窗，隔壁是一位穿著黑色長風衣的中年男性上班族，車子一啟動，就呼呼大睡。我捨不得打盹，眼睛睜得大大的，將眼前的景象，一幕幕收進回憶的眼眸裡。

東京的氣味，東京的週日午後風景。二○○九年三月一日，天氣，陰。地面溫度，攝氏七度。

（作者／米果 繪者／康普特 本文出自日出出版《一個人的無謀小旅行》，未經同意禁止轉載。）