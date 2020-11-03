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加熱菸結合電子菸無法管？衛福部：將全面禁售

中央社 / 台北3日電

衛福部擬修法全面禁止電子菸等「類菸品」，但民團擔心，加熱菸結合電子菸恐無法可管。衛福部次長石崇良強調，未來任何類似電子菸將通通列類菸品禁售，盼力拚本會期修法過關。

全球電子菸、加熱菸等新興菸品猖獗，成為年輕人接觸菸品敲門磚，根據衛生福利部國民健康署108年最新調查，青少年不論在紙菸、電子菸或加熱菸，使用率均提升，推估超過8.1萬名青少年使用紙菸、5.7萬人使用電子菸、1.6萬人使用加熱菸。

隨菸品逐漸滲透校園，愈來愈多菸商以果凍、代碼名義在網路上販售電子菸，執法單位礙於現行「菸害防制法」已長達13年未修正，同樣是稽查電子菸，卻得以菸害防制法、藥事法、消費者保護法等不同法令開罰，罰則也相當輕，街上電子菸實體店面一間間開，絲毫不見嚇阻作用，顯示現行法令早已不合時宜。

國健署曾於103年擬定修法草案，106年送進立法院通過一讀後，因其他法案擱置遲遲無法完成二、三讀，最後無疾而終。

衛生福利部次長石崇良今天上午在國健署記者會會後接受媒體聯訪時表示，最新版的「菸害防制法」修法草案已於上週送進行政院，審查完畢後將再次闖關立法院，希望在最後2個月的會期內力拚過關，嚴管電子菸、加熱菸。

石崇良說，這次送到行政院的草案共有3大重點，首先是比照世界衛生組織（WHO）將加熱菸納入菸品管理，業者只要提出健康風險評估並過關，即可合法販售，但將採逐案審查、核可模式進行。

其次，草案中也將電子菸等任何類似型式的產品以「類菸品」管理，避免使用「新興」菸品，給人一種新潮、誘使人想嘗試的感覺，並且明令全面禁止類菸品輸入、製造、販售。

第三是擴大禁菸場所範圍，將幼兒園、校園以及夜店所有過去並未全時段禁菸的場所通通納入，未來夜店、酒吧除非設置有獨立空調的吸菸室，其餘將通通禁止吸菸。

石崇良指出，除此之外，未來菸品包裝上的警示圖比例也將擴大至9成，並全面禁止加味菸等，避免誘使女性、青少年吸菸。

反菸團體曾質疑，將加熱菸以菸品管理、電子菸以類菸品管理，未來一旦有兩者結合的菸品問世，恐怕無法可管。

石崇良表示，正因未來菸品可能有更多種形式，因此才會以類菸品統一管理，凡是有化學成分或屬於液體、氣化式等任何與「類菸品」條件沾上邊的產品，即便同樣具有傳統菸品特質，仍通通屬於類菸品，全面禁止製造輸入。

電子菸實體店面愈開愈猖獗，國健署雖曾與經濟部、財政部討論在修法草案通過前，設法剷除電子菸實體店面，但至今仍隨處可見。

國健署署長王英偉指出，過去因缺乏法源依據，地方政府在稽查電子菸實體店面確實有難度，即便今年2、3月衛福部已公告電子菸有害身體健康，可以消保法開罰，力道仍不夠。

石崇良說，盼相關修正草案儘速通過，讓執法單位有明確的法源，全面杜絕電子菸危害民眾健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸 國健署

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