銜接母乳配方奶該怎麼選擇？醫師：啟賦3理念源自母乳，成分對寶寶最好！

「醫生，我們家寶寶沒有喝母奶之後，換成配方奶變得常常便秘哭鬧，該怎麼辦呢？」我們都知道：寶寶要長得好，與吃睡的好壞有很大的關係。許多家長在面對銜接母乳配方奶粉的選擇時，也常糾結在配方奶的甜度或含糖量的迷思中。本文由吳昕儒醫師替爸媽解惑挑選銜接母乳配方奶之重點，以及寶寶１歲後，選用啟賦3作為銜接母乳配方奶的原因。

配方奶琳瑯滿目，該怎麼選擇？醫師建議以三指標安心選購

根據國際衛生組織的研究，建議媽媽能哺乳至孩子兩歲大，母乳被公認為寶寶的最佳營養來源，主要原因是母乳中含有寶寶成長所需的關鍵營養素及熱量來源，例如脂肪、蛋白質與乳糖。

但在工商社會與雙薪家庭的經濟結構下，許多媽媽可能因寶寶斷奶後或者重返職場等因素，無法穩定提供母乳，也會因此讓母乳量下降，而開始在孩子一歲腸胃發展較為穩定時開始選擇銜接母乳的配方奶，配方奶即成為孩子重要營養來源之一。

至於銜接母乳的配方奶選擇需要注意哪些？柚子診所小兒科主治醫師吳昕儒建議選擇配方奶的三大要點：

1.盡量選擇國際品牌的配方奶：國際大廠相對上具有較多的研究開發能力及優良品管，消費者選購上較能獲得保障。

2.配方奶粉不含蔗糖成分：因為母乳中的醣類組成原就以乳糖為主（佔90%），蔗糖並非原存於母乳中的營養，甜度更相對乳糖高，故對寶寶而言，熟悉的乳糖是相對好吸收的營養

3.含關鍵營養素的配方奶：母乳中提供寶寶成長關鍵營養素及成分，包含各類維生素、gsMO、sn-2 PA、蛋白質等等。因此，盡量選擇含有上述關鍵營養成分的配方奶粉，尤其是gsMO與sn-2 PA等活性因子，對寶寶的保護力與消化道機能的維持有正面的幫助。

吳醫師提醒家長：國際食品法典委員會明確建議，乳糖為一至三歲孩子最優質的碳水化合物來源，且母乳中含有豐富的乳糖。除非孩子有特殊乳糖不耐體質，才需要特別選用低乳糖配方。

吳昕儒醫師提醒：國際食品法典委員會明確建議，乳糖為一至三歲孩子最優質的碳水化合物來源，且母乳中含有豐富的乳糖。 圖／babyhome 提供

啟賦3成長配方：以母乳三大核心成分為理念，延續母乳對孩子的保護

啟賦3作為爸媽選擇寶寶銜接母乳的奶類營養的優點是什麼呢？吳醫師解釋：寶寶出生後的前三年由於成長速度極快，一般哺餵母乳，除了熱量外，提供寶寶成長所需的關鍵營養素也非常重要。而啟賦3以母乳作為理念，兼顧3大核心成分，營養比較全面也讓父母較為放心，也減緩了母乳轉換上排便不適等腸胃問題。

啟賦3成分核心一「脂質與母乳活性因子」：gsMO及sn-2 PA等重要成分母乳中還有多種母乳活性因子，而這類母乳活性因子中其最獨特的是gsMO（乳源之神經節苷脂）與sn-2 PA棕櫚酸。gsMO 和 sn-2 PA都是原本母乳中的重要成分，兩者對於寶寶的成長有很大的幫助：sn-2 PA能減少鈣皂的狀況產生，讓孩子便便順暢；gsMO則能維持寶寶消化道機能，提升腸道保護力，這些成分都有助於寶寶關鍵營養的吸收。

啟賦3提供gsMO與sn-2 PA兩個成分都是非常重要的母乳活性因子，並採用高純度藻油DHA，幫助寶寶掌握黃金發展期。 圖／babyhome 提供

啟賦3成分核心二「優質蛋白質」：α-乳白蛋白

蛋白質是人體生長發育、調節生理機能以及提供能量的關鍵營養素之一，而母乳中含有的蛋白質為α-蛋白，是寶寶發育的必需元素。啟賦3含有優質α-乳白蛋白，支持寶寶健康成長。

啟賦3成分核心三「親和寶寶醣類組合」：乳糖與膳食纖維

啟賦3乳糖含量能提供寶寶成長所需能量，且不添加甜度較高的蔗糖，而是添加水溶性膳食纖維寡糖。膳食纖維寡糖是增加腸內好菌的食物，腸內好菌多了，寶寶的腸胃問題就會減少。

吳醫師提醒家長：「千萬別誤會乳糖了，乳糖是健康的營養來源，配方奶粉中若以乳糖做為主要的醣類組成、且不另外添加蔗糖，對寶寶的健康就是好的。」醣類除了能提供熱量，好的醣類還能夠維持消化道機能，促進成長關鍵營養素的吸收，增進保護力。

銜接母乳成長配方首選 啟賦3讓寶寶吃下安心營養

談到母奶與銜接母乳成長配方，吳昕儒醫師建議：母乳哺餵可以持續哺餵到2歲以上，但若因工作繁忙或身心負擔等原因無法持續哺餵母乳，1歲以上可以鮮乳暫代，若擔心孩子在銜接母乳時，可能產生腸胃不適及吸收上的問題，那麼啟賦3配方奶作為銜接母乳可能是不錯的選擇。

「因為啟賦3含有母乳的三大核心，分別為脂肪、蛋白質以及醣類，且提供許多母乳核心成分，孩子比較不會有銜接母乳不順的問題。」

吳昕儒醫師提醒爸媽，「母乳中含有最多的成分除了水分外，就是乳糖了！」在選擇配方奶時，推薦成分以乳糖為主的醣類組成，對寶寶的成長非常有益，而啟賦3便是以乳糖為主的成長配方奶粉。

吳醫師自己本身因工作繁忙和體質的關係，非常容易塞奶而造成乳腺炎，即使格外注重飲食，例如避免攝取糖份太高等易塞奶的食物，卻還是反覆得了好多次乳腺炎，這件事情也讓身為小兒科醫師的她十分沮喪跟難過。

最終，吳醫師考慮到孩子的營養跟照顧品質以及媽媽身心健康對孩子的重要性，因此決定提早從母乳銜接至配方奶。而這段配方奶時期，消化狀況與喝母乳時期無異、且便便順暢，生長曲線也都在標準值之上。

另外，因為吳醫師在門診中也時常有便秘的孩子，所以在配方奶的挑選上希望以最接近母奶成分且能順利銜接不易造成便秘的配方奶作為首選。啟賦3母乳活性因子gsMO、sn-2 PA，以及α-乳白蛋白、乳糖等等，皆是原本母乳中就有的營養素及成分，能夠讓配方奶延續母乳活性。

這正是這些優質成分帶給寶寶的助益：對寶寶而言，如果營養能更好吸收，也能夠有更好的保護力、更奠定如母乳寶寶般的體質。

編輯後記：這次透過這次專訪吳昕儒醫師，更了解原來母乳中的乳糖以及其他關鍵營養成分，都對寶寶的發育及健康扮演非常重要的角色。當然並非所有的媽媽都能夠完整哺育自己的孩子，所幸配方奶能夠解決無法哺育孩子的痛點。當寶寶滿1歲後，開始考量銜接母乳配方奶時，吳昕儒醫師推薦以採母乳三大核心理念的啟賦3作為銜接母乳的好選擇，盡量延續母乳的優點，有助寶寶的發育與健康。

吳昕儒醫師

柚子診所 小兒科 主治醫師

◎經歷：新光醫院兒科總醫師

新光醫院兒科主治醫師

啟賦3：母乳活性因子gsMO、sn-2 PA，以及α-乳白蛋白、乳糖等等，皆是原本母乳中就有的營養素及成分，能夠讓配方奶延續母乳活性。