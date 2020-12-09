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水解技術不同 防敏效果有差 醫師：建議選精準水解配方

文 / 楊順平

屏東基督教醫院黃富槻醫師指出，診間觀察中發現，不論是環境、飲食還是遺傳誘發過敏的寶寶，大約在3歲前就會出現過敏症狀，門診中比率大約占了3成到4成，所以提醒家長，要防止寶寶過敏，最好從出生前就開始就做好預防準備，在環境與飲食著手，提供寶寶低致敏的成長環境，減少寶寶誘發過敏的機率。

診間觀察發現，不論是環境、飲食還是遺傳誘發過敏的寶寶，大約在3歲前就會出現過敏症狀。黃富槻醫師提醒，提前做好預防準備，才能給寶寶一個健康快樂的童年。 圖／Shutterstock
診間觀察發現，不論是環境、飲食還是遺傳誘發過敏的寶寶，大約在3歲前就會出現過敏症狀。黃富槻醫師提醒，提前做好預防準備，才能給寶寶一個健康快樂的童年。 圖／Shutterstock

剛出生的寶寶，生活環境相對單純，所以家長可以將防敏關注點放在飲食上。另一份過敏研究調查發現，一歲半前，有47%的寶寶會因為牛奶蛋白及雞蛋誘發過敏，而寶寶每天需要攝取的奶粉，就包含大分子牛奶蛋白。黃富槻醫師建議，寶寶的腸胃及免疫系統尚在發育階段，母乳是最好的營養來源，因其中含有許多的抗體及免疫球蛋白，有助於增強抵抗力，同時也能夠降低因牛奶蛋白引起過敏的風險。但如果媽媽因為母乳不足、後續回歸職場，需要停止哺餵母乳時，則建議選擇「精準水解配方」做為銜接選擇。

但並不是所有的水解配方都可以有效預防過敏，家長需要慎選有大規模臨床實驗證實、水解技術成熟，且能精準切斷易致敏片段的「精準水解配方」，才可以提供寶寶成長過程中需要的營養，同時減少寶寶誘發過敏機率。因為一旦誘發過敏，就是長遠的抗爭，需要投入更多的心力來避免症狀惡化。

醫師：精準水解配方就像免疫系統的保全 降低寶寶過敏風險
牛奶蛋白組成跟母乳不同，容易讓寶寶產生不耐受反應，但是具有精準技術的水解配方，可以將牛奶蛋白中的致敏因子鎖定、切斷，轉化為溫和的分子片段，在寶寶體內一點一點地慢慢給予刺激，藉此訓練免疫系統，減少誘發過敏的機率。

舉例來說，水解技術就像為寶寶把關的「保全」，普通的水解技術就像一般保全，無法分辨哪些是溫和、哪些是兇惡的蛋白質，只能一律切斷成小分子，兇惡的蛋白質仍有機會成為漏網之魚。當這些蛋白進入寶寶體內，容易誘發免疫系統積極反應，出現溢奶、吐奶、腹瀉等腸胃過敏症狀。

而精準的水解技術就像訓練有素的保全，能精準找到刺激的蛋白質、把它切斷，同時馴化成溫和蛋白質，讓寶寶的腸道慢慢適應牛奶蛋白，未來便不會輕易觸發過敏反應，而落入「過敏進行曲」的循環。

過敏不可逆 輕忽過敏恐賭上寶寶長遠的健康
當寶寶出現以下過敏症狀時，就要小心寶寶可能已經開始過敏循環，若不立即採取行動預防過敏，恐會誘發身體各部位的過敏。

剛出生的寶寶過敏症狀多反映在「皮膚」及「腸胃」，可藉由以下過敏症狀，判斷寶寶是否有誘發過敏。皮膚過敏的寶寶通常會有臉頰發紅、關節處的皮膚摸起來粗糙、起紅疹；腸胃的過敏的寶寶，容易出現脹氣、腹瀉、溢吐奶等狀況。若家長忽視，或認為很快就會好，就可能使過敏持續移轉到其它器官表現，像是若轉移至呼吸道，就會出現氣喘、打噴嚏、鼻塞等過敏性鼻炎的症狀。當寶寶成為天氣一變化就有過敏反應的「氣象局寶寶」，營養吸收及成長發育也會受影響。

為寶寶的健康把關 過敏預防應持續到寶寶3歲
黃富槻醫師總結，一旦誘發過敏，就僅能盡量控制，降低復發機率。因此，最好的預防就是在出生前就已經做好準備，並仔細觀察誘發過敏跡象，在環境與飲食各方面積極幫助寶寶預防過敏，並且最少要預防到寶寶3歲。因為3歲後寶寶的腸胃已經發育得比較健全，也較能抵抗外來物刺激，降低過敏引起的免疫力失衡問題。

寶貝的健康是父母最大的期盼，當幫助寶寶降低過敏風險，同時也有助於維持強健的免疫力，提前做好準備，才能給寶寶一個健康快樂的童年。

屏東基督教醫院小兒科黃富槻醫師 圖／醫師提供
屏東基督教醫院小兒科黃富槻醫師 圖／醫師提供

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